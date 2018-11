A legutolsó hírek szerint már 29-re nőtt a halálos áldozatok száma az Olaszországot sújtó heves esőzések és áradások miatt - írta a CNN.

A viharok és a szünni nem akaró esőzések már 2018. október 29-e óta szedik áldozataikat. Hétfőre virradóra a velencei Szent Márk teret ki kellett üríteni, mert dagálykor a tenger vízszintje 156 centiméterrel emelkedett a Canal Grande alappontja fölé; erre már vagy 10 éve nem volt példa. A Rómától száz kilométerre délkeletre fekvő Terracina tengerparti városban tornádó pusztított, az észak-olasz Bellunóban pedig fakidőlések okoztak halálos baleseteket.

Kiemelt volt a készültség Umbria tartományban és Dél-Olaszországban is. De a legrosszabb helyzetben még mindig a trentinói Belluno térség van, ahol a folyamatosan ömlő eső többszörösére duzzasztotta a patakokat, a heves eső és szél több embert elsodort és rengeteg fát döntött ki. A Vigili del Fuoco, vagyis az olasz tűz- és katasztrófavédelem fotóin látszik, hogy a Dolomitok egyik gyönyörű völgyét (Val Visdene) is tönkretette ez a természeti csapás. 2018. november 3-i adatok szerint csak ezen a területen majdnem 20-an vesztették életüket és több ezer hektárnyi erdő pusztult el. A Veneto régió területén a hegység oldalait fogpiszkáló méretűre aprított fák borítják, ahogy a gátak megduzzadt vizét is.

A szicíliai Palermo térségét is áradások sújtják; a napokban egy kilenc tagú család halt meg a saját házában, melyet pillanatok alatt elárasztott a Casteldaccia falu melletti megemelkedett patak vize.

Az ilyen természeti katasztrófák idején az az érdekes, hogy elég csak pár kilométerre lenni az adott terület felett dühöngő vihartól, és az ember szinte észre sem vesz belőle semmi. Egyik kolléganőnk éppen november elsjén töltötte kint a hosszúhétvégéjét, pont mikor lecsapott az ítéletidő a Dolomitokra. De úgy tűnik ilyenkor elég jókor lenni jó helyen, mert ők már csak esőt kaptak a nyakukba és csak később, a hírekből értesültek a károkról. Illetve akkor, mikor vasárnap elindultak lefelé a Dolomitok aljába. Ekkor tapasztalták meg, hogy rengeteg út le van zárva, egyes falvakat csak több órányi kerülőúttal lehet megközelíteni és ott ahol korábban erdő volt, most nincs semmi.

A helyiek, ahogy az Instagram bejegyzésekből is kiderül, egyszerre gyászolják az embereket és a gyönyörű természeti környezetet, ami nem csak a fákat, de a bennük élő állatokat is jelentik. Sokan el sem tudják képzelni, hogy és mikor fog ez a pusztulás helyreállni! Az előrejelzések szerint még a héten kitart az ítéletidő.