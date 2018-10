Komoly szabályokkal nyitották meg újra a világ egyik legszebb üdülőszigetét

Aki most készül a Fülöp-szigetek világhírű üdülőparadicsomába, az álomstrandjairól ismert aprócska Boracay-szigetetre annak igen komoly rendzsabályokkal kell számolnia. Írásos fogadalmat kell tennie a tisztaság megőrzésére és a visszafogott viselkedésre vonatkozóan. A szigorításokat a fél évig tartó nagytakarítás után vezették be, hogy megvédjék a strand természeti szépségét és újra kivívott tiszta környezetét - írja az MTI.

A csodaszép strandot pénteken nyitották meg ismét a külföldi tursiták előtt. Az ide érkezők mielőtt élveznék a tengerpart szépségét alá kell írniuk néhány papírt, amelyen kötelezettséget vállalnak arra, hogy Boracay hófehér, púderfinomságú homokjának és kristálytiszta vizének megőrzése érdekében nem dobnak el szemetet a szigeten, nem iszinak alkoholt és nem dohányoznak a strandokon - közölte a Fülöp-szigetek idegenforgalmi minisztériuma.

Az üdülőparadicsomban mostantól szigorúan korlátozzák a szigeten zajló tevékenységek számát is, így például a turisták a búvárkodáson kívül semmiféle vízi sportot nem űzhetnek. Száműzték a strandokról a különféle csepűrágókat, tűznyelőket, árusokat, masszőzöket, még a híres homokvárak építését sem engedik meg. Az egykori "buliszigeten" nem engedélyezik többé a több tízezer fő részvételével minden év május 1. körül tartott nagy mulatságokat sem. Továbbá az is megszabták, hogy a helyi lakosokon kívül egy időben csak kicsivel több, mint 19 ezer turista tartózkodhat a parányi szigeten, naponta pedig csak hat és fél ezer látogató érkezését engedélyezik. A szállással kapcsolatban is vannak feltételek; ha nincs felmutatható igazolás az előre lefoglalt hotelről vagy szobáról, a turistát haza is küldhetik.

A sziget takarítása még nem ért véget, várhatóan 2019 decemberig is eltarthat mire a kikötőket, utakat, szennyvíz- és csatornahálózatot is teljesen befejezik.