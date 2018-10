A Balkán-félsziget adriai partján fekvő Albániát nem látogatják olyan sokan, mint ahogyan megérdemelné. Pedig az érdekes ország nem csak az ínyenc, egyedi utazást kedvelők számára szolgál kalandokkal. Folyamatosan fejlődő fővárosának, Tiranának a programjaira és látnivalóira, valamint ingyenes városvezetéseire érdemes még azelőtt időt szánni, mielőtt a turistahadak rákapnának.

A pörgő, színes Tirana Albánia szíve, ahol az ország álmai valóra válnak. Mióta az 1990-es évek elején felébredt kommunista álmából, Tirana belvárosa szinte a felismerhetetlenségig megváltozott. Bár nem a nagy fokú felújítások miatt, hanem a rengeteg színes festéknek köszönhetően, mellyel a lepusztult és szürke kommunista blokkházak falait átfestették. Narancsvörös csíkok, különböző zöld árnyalatok, pink és lila karikák, a szivárvány minden színében játszó kockák színesítik a városképet.

A város sétálóutcája pedig olyan, mintha a történelem összes építészeti stílusát felvonultatná – láthatunk ottomán, olasz és kommunista épületeket; kecses fehér minareteket, harsogó szocialista emlékműveket, lerobbant piramis alakú múzeumot és megannyi köztéri szobrot, amik az utazók figyelméért versengenek.

Csatlakozzanak egy ingyenes vezetett sétához!

A hagyományosan muzulmán város hangulata kicsit keleties, kicsit olaszos és posztkommunista – és, hogy ezt a sokszínűséget maradéktalanul felfedezhessék, érdemes csatlakozni a Tirana Free Walking Tour csapatához, ami több lelkes helyi idegenvezetőből állt össze. Céljuk, hogy keresztül-kasul bemutassák szeretett városukat és országukat az utazóknak. A minden nap megtartott ingyenes vezetésekre nem szükséges előre bejelentkezni, csak a választott napon délelőtt 10 órakor ott kell lenni a város operaházának lépcsőin. A túra nagyjából kétórás és a legfontosabb helyeket mind érinti.

A séta az 1928-1929 között épült főtér mellől, az Opera lépcsőiről indul. Itt található Szkander bég hatalmas lovasszobra, illetve a Nemzeti Történeti Múzeum is, melynek mozaikos homlokzatán látható arcok mindig ahhoz mérten változtak, hogy a diktátor, Enver Hoxha éppen milyen „barátokban" bízott meg. Tovább sétálva az Et'hem Bey mecset jön szembe, ahol a világ legkisebb Koránját őrzik. A mecset szomszédságában magasodik a 35 méter magas Óratorony, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra, és tetejéről még Hunyadi János emléktáblája is látható, melyet 2016-ban állítottak. A torony aljában található egy kis múzeum is, ha van idejük, érdemes bemenni.

Megdöbbentő épületek: az üres piramistól az ötszintes bunkerig

A Teréz anya tér irányában találják a Szent Pál katedrálist, melynek kertjében egy életnagyságú Teréz anya szobor kapott helyet. Visszasétálva a sugárútra eltéveszthetetlen épület magasodik a turisták fölé. A fentebb már említett piramisszerű épületet Enver Hoxha lánya tervezte – először múzeumként, majd kulturális központként és éjszakai szórakozóhelyként szolgált. Ma szörnyű állapotban van kívül és belül is, de a sorsa még mindig nem dőlt el.

Ha tényleg részletekbe menően látni szeretnék a város múltját és jelenét, van még egy helyszín, ami kihagyhatatlan. Ez pedig a Bunk'Art. Ez a múzeum és művészeti kiállítási tér 2014-ben nyitott meg az albán kormány azon törekvésének céljából, hogy bemutassa az ország elrejtett múltját a hidegháborús időkből. A Tiranától három kilométerre, egy hegy gyomrában található, 1972 és 1978 között épült 106 szobás, 400 férőhelyes mozival felszerelt és ötszintes Bunk'Art felfedezésére szánjanak legalább két-három órát.

Ez a bunker csupán az egyike annak a 700 000-es projektnek (az ország területén összesen 700 ezer bunker épült Enver Hodzsa volt albán kommunista vezető idején – a szerk.), amit az elit számára terveztek. Hodzsa ugyanis az 1985-ös haláláig megszállottan rettegett egy esetleges nyugati támadástól. Ez a bunker például alkalmas lett volna arra is, hogy egy atomtámadás esetén a teljes albán kormánynak és parlamentnek fedezéket nyújtson. A bunkerben egyébként Hodzsa hálószobáját és dolgozószobáját eredeti állapotában lehet megnézni, erről fotókat itt találnak.

Ha azonban nem szeretnének eltaxizni a város szélére, a belvárosban is található egy kisebb, de ugyanannyira hátborzongató komplexum. A 24 szobás, köztük egy, a belügyminiszter számára kialakított lakrészt is tartalmazó Bunk'Art 2 a kormányzati épületeket köti össze a föld alatt.

A tiranai éjszaka vérkeringése

A Blloku negyed étel, ital és éjfélig tartó jó hangulat szempontjából maga a Kánaán. Érdemes eljönni ide reggel és egy kávéval a kézben innen indulni a városnézésre, majd visszatérni este és beülni valamelyik extravagáns szórakozóhelyre. A helyiek által ajánlott és kedvelt hely például a Bufe nevű borbár, ahol megalapozható az este hangulata, vagy a retró kinézetű, piros kockás tapétával bélelt Radio bár és a Nouvelle Vague, ahol a város legkreatívabb koktéljait keverik.

Természetes a Blloku városrészben nemcsak iszogatni, de jókat enni is lehet. Például az Otium étteremben, ahol naponta változik az étlap, kihangsúlyozva, hogy mennyire fontosak a friss helyi alapanyagok. A ma felkapott városnegyed érdekessége, hogy a kommunizmus ideje alatt teljesen elszigetelték, és csak a politikai és katonai elit léphetett be, illetve lakhatott itt.

Amint már említettük a Blloku lokáljai és bárjai éjfél környékén zárni kezdenek, de van egy B-terv is az esti időtöltésre. Az éjszakai élet különös színfoltja – Tiranában csakúgy, mint a többi albán városban – a korzózás, vagyis a giro. Sétáljanak el a Nemzet Hősei sugárútra, ahol egykor a nagy május elsejei felvonulásokat tartották. Sötétedés után a széles promenádot ellepi a tömeg, esténként itt sétálgat a város apraja-nagyja. Megtelnek a kivilágított kávézók, sörözők, kerthelyiségek, és a járdaszéli kioszkokban is beindul a hamburger-nagyüzem. A sétatér azonban más funkciót is betölt: amolyan reprezentációs térként is szolgál, ahol hasznos ismeretségek köttetnek, és nem mindegy, hogy ki kivel sétál együtt, és azt ki látja.

És ha mindezek után úgy érzik, legszívesebben már csomagolnának, akkor jó, ha tudják, hogy a Wizz Air Budapestről hetente kétszer, kedden és szombati napokon repül Tiranába, ahova 2990 forinttól találnak jegyeket a légitársaság weboldalán.