Harper Yeats, a most öthónapos kisbaba lehet a világ legfiatalabbja, aki - ha majd már tud beszélni is - elmondhatja magáról, hogy teljes egészében beutazta az Egyesült Államok. Az Ausztráliából származó szülei, Cindy Lim és Tristan Yeats ugyanis még Harper születése előtt határozták el, hogy amint szülési szabadságra mehet Cindy, egy államokbeli utazással ünneplik meg családjuk bővülését, amit a baba saját Instagram-oldalán dokumentálnak majd a családnak és barátaiknak. Persze, azt álmukban sem gondolták volna, hogy az utazásuk a világháló jóval szélesebb közönségénél lesz téma – írja a Travel and Leisure a CBCNews cikke alapján.

Az ausztrál család júniusban indult útnak, a legkisebb családtag nevére pedig meg is igényelték az All Fifty States Club tagságát (egy tiszteletbeli tagsági viszony, amely azoknak jár, akik mind az ötven államba eljutnak egyszer életük során).

Ezt a tanúsítványt legalább 35 amerikai állam meglátogatását követően igényelheti valaki, és ha ez bizonyítható, akkor felveszik a klub névjegyzékébe. (Egyáltalán nem könnyű taggá válni, mert pl. a reptéri átszállások nem számítanak állomásnak.) És most nagyon úgy fest, hogy a kis Harper Yeats lesz ennek a névjegyzéknek a legfiatalabb tagja.

Nyár eleje óta a babával utazó család szinte már az összes államot bejárta, persze voltak a Hawaii-szigeteken és Alaszkában is, október 18-án pedig terveik szerint megérkeznek Vermontba, az utolsó állomásukra. "Nagyon bízom abban, ha majd Harper egyszer végignézi ezeket a fényképeket, és hallja hozzá a történeteket, akkor megbizonyosodik arról, hogy bármire képes lehet az életben. Szeretném azt hinni, hogy ez az élmény is befolyásolja majd azt, hogy milyen emberré válik" - idézi az öthónapos baba édesanyját a Travel and Leisure, amely egyébként megkereste a Guinness-világrekordokat érvényesítő szervezetet is, hogy a család utazása végén vegye fel listájára az öthónapos babát, mint aki a világ legfiatalabb embereként járta be az Amerikai Egyesült Államok ötven szövetségi tagállamát. Az utazó baba Instagram-oldalának ma már közel 21 ezer követője van, a család eddigi 129 bejegyzését és az egyébként helyes fotókat itt lehet követni.