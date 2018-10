Éjszakázott már a fán? A legújabb horvát glampingben megteheti!

Csak nemrég kezdték el építeni a 3 millió eurós luxuskempinget a Plitvicei-tavak közelében, Likán, máris egy újabb népszerűnek ígérkező szálláshely alakulgat szintén a Plitvicei-tavak vonzáskörében. Ezúttal Grabovac település gazdagodott egy nem mindennapi glampinggel, ahol a bérelhető faházakat több méteres magasságban, a fák lombozata között találja.

Összesen öt magasba emelt faházikó várja a turistákat Grabovacon, ahol télen-nyáron érdemes megpihenni néhány napra, hiszen a Plitvicei-tavak és a nemzeti park túraútvonalai minden évszakban lenyűgöző látványt tárnak a szemünk elé. Amennyiben még a kellemes őszi napokon meglátogatná a tábort, a kerékpárját se hagyja otthon, hiszen a közelben megtalálja a mintegy 470 kilométernyi biciklitat is, amelyet nemrég nyitottak meg a túrázók előtt.

A vadonatúj glampinghelyet nem csak az aktív turistáknak érdemes felkeresni. A magasba csúcsosodó lakhelyek akár egy kikapcsolódásra vágyó család részére is alkalmasak, de két pár is kényelmesen elfér, hiszen két fürdőszobát és két hálót alakítottak ki, továbbá egy nappali és egy konyha is található az épületekben. A kényelmes kanapéval felszerelt terasz csak tovább fokozza a természetközeli szálláshely hangulatát, amely az esti beszélgetéseknek, illetve a reggeli kávézásokat ad teret - írja a horvát Dnevnik lap.

Amennyiben tériszonya van, és nem szívesen aludna a magasban, kilenc további házikó áll a rendelkezésére a tó mellett. Ezek kicsit szűkösebbek a korábban említett luxus szállásoknál, de egy pár ezekben is kényelmesen elfér. A mobilházakbanegy hálószobát és egy fürdőszobát talál. A nyári időszakban persze sátrakban is lehet aludni és a lakókocsik leparkolására is biztosítanak helyet.

Amennyiben szívesen eltöltenének néhány éjszakát a hangulatos Plitvice Holiday Resort-ban, akkor a glamping hivatalos weboldalán foglalhatnak szállást és az áraikról is itt tájékozódhatnak.