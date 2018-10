Egy szálláshely, ahol turistaként juhokat terelhet és méhészkedhet

Aki tud betelni Horvátország bájával, az ennek a hírnek örülni fog. Nemrég írtunk írról, hogy egy lenyűgöző kerékpárutat nyitottak meg a turisták előtt a Krka Nemzeti Parkban, ahol vízesés, kristálytiszta patak és gyönyörű panoráma kíséri végig a bringásokat. Aztán ott vannak a szebbnél szebb tengerpartjok, amelyek még ősszel is elvarázsolják a látogatókat, és egyre népszerűbek a rusztikus szálláshelyeik is, ahol egész évben adott a pihenés és a kikapcsolódás. A horvát Dnevnik napilap ismét egy olyan szálláshellyel rukkolt elő, amelynek csak kevés természet-, és állatimádó tud ellenállni. Itt ugyanis birkapásztornak csaphat fel néhány órára, de akár a méhészet titkait is megismerheti.

Egy egész birkacsorda fogadja a vendégeket a horvát Varasd megyében található, Topličica településen kialakított faházikó udvarában. Nemcsak bárányok, hanem kecsék, nyulak, galambok, pónilovak és kutyák is élnek a tanyán, ezért ezt az Airbnb-s szálláshelyet azoknak érdemes kibérelni, akik szívesen megismerkednének a háziállatokkal egészen testközelből. Itt ugyanis részt vehet a birkák terelésében, őrzésében, de beleshet az állatetetés izgalmaiba is. A horvát napilap azoknak is ajánlja a családi gazdaság meglátogatását, akik érdeklődnek a méhészet és a mézkészítés iránt, ugyanis a házigazdák naponta ötven méhkasról gondoskodnak, de szívesen megosztják másokkal is saját tapasztalataikat.

A hatszemélyes faházikóban két hálószoba, egy nappali, egy felszerelt konyha, fürdőszoba és egy hangulatos balkon található. Akik szeretnek grillezni vagy hangulatos környezetben borozgatni, azoknak egy tágas terasz ad erre lehetőséget. A gyerekeknek pedig még egy kis játszóteret is kialakítottak.

A Villa Brigita közel van a Zagorje település szebbnél-szebb kastélyaihoz, és mindössze 1 kilométeres távolságra talál termálmedencét is. A tanyasi hangulatú házikót egyébként egy éjszakára kicsivel több mint 23 ezer forintért bérelheti ki családjával vagy barátaival.