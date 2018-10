Ékszerekkel teli 3500 éves sírokra bukkantak Görögországban

Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten - írja az MTI a görög kulturális minisztérium közleménye alapján.

Az archeológusok Aidonia mellett, a Nemea régészeti feltárási helyen folytattak ásatásokat és fedezték fel a mükénéi civilizáció (Kr.e. 1650-1400) temetkezési helyét. A temetőt a 20. század végén kifosztották, a görög hatóságok számos, a régészeti helyszínről származó leletre bukkantak rá az Egyesült Államokban.

A kutatók most az érintetlenül maradt sírokat tárták fel. A munka során nyáron egy sziklába vájt temetkezési kamrát is találtak, ahol a mükénéi korszakból származó leletek rejtőztek. A minisztérium közleménye szerint a holtak maradványai mellett festett agyagkorsókat, bronz kardokat és tőröket, réz, obszidián és kovakő nyílhegyeket, ékszereket is találtak.