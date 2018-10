rendezik meg az osztrák fővárosban a Múzeumok Hosszú Éjszakáját, amelyen 135 kiállítóház vesz részt. Azoknak, akik shuttlebuszok és tömegközlekedés helyett inkább biciklivel mozognának a helyszínek között, egy mobil Citybike-állomást is kihelyeztek a kiindulópontként szolgáló Maria-Theresien-Platz-ra.

Tizenkilencedik alkalommal rendezik meg, mégis tömegeket mozgat meg a Múzeumok Hosszú Éjszakája című program, amelyhez Ausztria-szerte 700 ismert és kevésbé ismert múzeum csatlakozott. A 2018. október 6-án megrendezett esemény ideje alatt Bécsben összesen 135 kiállítóház várja a látogatókat este 6 és hajnali 1 óra között, sokan közülük külön a a gyerekekre is gondoltak.

A Cirkusz- és Bohócmúzeumban például nemcsak a cirkuszok és varieték különös világába pillanthatnak be, de akár varázslótanoncnak is beállhatnak. A Művészettörténeti Múzeumban világkörüli úton vehetnek részt Egyiptomtól Amszterdamig, a Mumokban pedig - zseblámpákkal felszerelve - éjszakai expedícióra indulhatnak, amelyet rémregények és szörnyes fejtörők tarkítanak.

Az Osztrák Nemzeti Bank Pénzmúzeumában középkori pénztárcát készíthetnek, a Belvedere-ben pedig olyan múzeumlátogatáson vehetnek részt, amelyen minden ódon kastélyokról, sárkányokról, bátor hősökről és bájos hercegnőkről szól. Aki legalább három helyen járt, annak egy apró ajándékkal kedveskednek a szervezők.

De nemcsak a gyerekek, a felnőttek is változatos és érdekes programok közül válogathanak. Kipróbálhatják például a láthatatlan és a hallhatatlan kiállítást, a Temetkezési Múzeumban gyászzenét hallgathatnak és belefeküdhetnek egy koporsóba, megnézhetik a nemrégiben felújított Secession épületét vagy az idén 650 éves Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermét. A Zene Házában mindenki újra gyerek lehet kicsit, és zongorázhat a díszlépcsőn, keringőt komponálhat dobókockával és életre keltheti Mozart arcképét - olvasható a Bécs Város Külképviseleti Irodája közleményében.

Sőt, a Bécsi Villamosmúzeum jóvoltából - egyfajta guruló múzeumként - három nosztalgiavillamos közlekedik majd a Ringstraße, Kai és Prinz-Eugen-Straße vonalon. Akinek kedve van, akár ezekkel is eljuthat egyik múzeumból a másikba. Erre a célra azonban ismét rendelkezésre állnak a jól ismert shuttlebuszok, illetve a bécsi tömegközlekedési eszközök is, amelyekre szintén érvényes a Múzeumok Hosszú Éjszakájára váltott jegy. Aki pedig inkább biciklivel közlekedne a helyszínek között, annak ott a Citybike. A 120 dokkoló mellé ugyanis - a rendezvény idejére - a kiindulási pontként szolgáló Maria-Theresien-Platz-ra is kihelyeztek egy mobil Citybike-állomást.

Részletes programról, a helyszínekről és a jegyekről a Langenacht oldalon tájékozódhatnak.