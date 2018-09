Bezáratta a rendőrség a hírhedt drogbáró életéről szóló múzeumot

A kolumbiai rendőrség bezáratta a Medellínben működő, Pablo Escobar drogbáró életét bemutató múzeumot, amelyet eddig Escobar 71 éves testvére üzemeltetett – írja a BBC. A turisták által a városi narkótúrák egyik helyszíneként látogatott medellíni múzeumban múlt hét szerdán tartottak razziát a rendőrök, majd miután kiderült, hogy nincs idegenforgalmi engedélye Escobar bátyjának a hely működtetésére, azonnal bezárták a múzeumot.

Pablo Escobar és kartellje pályafutása alatt az Egyesült Államokba csempészett kokain-szállítmány 80 százalékáért volt felelős. 1993-ban a rendőrök lőtték le menekülés közben Medellín városában. Az életének különböző eseményeire épülő drogtúrák állomásai között a múzeum mellett Escobar sírhelye, luxus otthona és a saját magának építtetett, szintén fényűző börtön is szerepelt.

A város polgármestere már régóta rossz szemmel nézte, hogy településén legendaként kezelik a kábítószer-kereskedőket, és azok életét emlékhelyeken mutatják be. Ezért is jelentette be korábban, hogy lebontják az egykor Escobar tulajdonában álló, ma már üres, hatemeletes Monaco-épületet is, a helyén pedig egy parkot alakítanak ki a kolumbiai drogkartellek áldozatainak emlékére.