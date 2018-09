Még mindig tart a strandszezon Horvátországban

Még szeptemberben is sokan strandolnak a horvát tengerpartokon, legalábbis erről ír az egyik helyi lap. A horvát Slobodna Dalmacija szerint még a hétvégén is rengeteg fürdőző turistát lehetett látni a tengerben, és állításuk szerint ez nem is meglepő, hiszen még javában süt a nap és a víz is kellemes hőmérsékletű, jelenleg 24-25 Celsius fokos.

Split strandjain még mindig hemzsegnek a törölközők, pedig lassan akarva-akaratlanul is véget ér a nyár. A térségbe kedden egy hideghullám érkezik, szeles, esős idővel, amely valószínűleg véget vet az idei strandszezonnak. A napsütésnek ennek ellenére még nem kell búcsút inteni, sőt a horvátországi kirándulásoknak sem. A szomszédos ország csodálatos tengerpartjait egy őszi séta erejéig is érdemes meglátogatni, de egy gyönyörű természetközeli kerékpártúrára sem késő elmenni a Krka Nemzeti Parkba.