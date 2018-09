Eladó a világ egyik legdrágább luxusvillával felszerelt félszigete

Mintegy 8 millió dollárért dobtak piacra egy Atlanti-óceánon fekvő, luxus félszigetet az Amerikai Egyesült Államokban, Guilford-megyében. A félsziget majdani tulajdonosa egy óriás, 14 szobás házat, óceánra néző kilátást és fákkal teli rezidenciát tudhat majd magáénak. A nem mindennapi ajánlatot, viszont csak a világ leggazdagabbjai tudják megfizetni.

Akinek sikerül kifizetnie ezt a több millió dolláros összeget, garantáltan nyugalomra lel majd új otthonában, legalábbis a zajos szomszédoktól biztosan nem kell tartania. A közel 4 hektáros területen fekvő luxus villa öt szabadtéri terasza pazar kilátást nyújt az óceánra, ahogy az üvegfalú konyha és ebédlő is - tudtuk meg az egyik ingatlanközvetítő leírásából.

A házban összesen öt hálószoba, több vendégszoba, öt antik kandalló és több fürdőszoba is található. Hogy a tulajdonos és vendégei az esős időben se unatkozzanak, egy játéktermet is kialakítottak. Az udvarban egy melléképület is helyet kapott garázsokkal együtt, de természetesen nemcsak az autóknak, hanem a sportcsónakoknak is bőven akad hely. Az udvarban még helikopterleszálló pályát is építettek, továbbá tartozik a félszigethez egy kisebb hajókikötő is. További fotókat a lenyűgöző otthonról itt talál.

Az ingatlan piacon nemrég Izland egyik legszebb, apró szigetét is árura bocsájtották, ezért 300 millió izlandi koronát, azaz mintegy 771 millió forintot kérnek.