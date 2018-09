Ötezer négyzetméteres képet festettek egy svájci park pázsitjára

Szeptember 17-én lőtte az AFP fotósa azt az óriás képet a magasból, amelyet Saype, a francia landart művész készített. A Message from the Future vagyis az Üzenet a jövőből című földfestmény a genfi La Perle du Lac park gyepét borítja be.

A francia művész tavaly ilyenkor egy Volkswagen kisbuszt festett tejfehérjével egy kellemesen lankás svájci domboldalra, amelyet akkor hirdetőfelületként használt a 20. nemzetközi Volkswagen-fesztivál népszerűsítésére. Az ötezer négyzetmétert lefedő képet most is természetes színanyagokból és biológiailag lebomló festékkel készítette, de ezúttal más céllal. Miután Saype a Genfi-tó partján kikötött, papírhajót ábrázoló installációval is kiegészítette festményét, elkészült művével a bevándorlókat segítő SOS Mediterranee civilszervezet tevékenységére hívja fel a figyelmet.