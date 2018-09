Úgy tűnik, rekordot döntenek a magyarok a horvát tengerparton

Horvátország legszebb tengerpartjai idén még a tavalyinál is több magyar turistát vonzottak a mediterrán országba. Az MTI hírei szerint szeptember végéig akár rekordot is dönthetünk, ugyanis a 600 ezredik magyar vendég is megérkezhet Horvátországba, tavaly pedig mintegy 570 ezer magyarral zárult a horvát strandidény.

A főszezonban már a horvát újságíróknak is feltűnt, hogy a Vir szigeten kimagasló a magyarul beszélő nyaralók száma, ahova legtöbben a homokos, kavicsos strandok és a lenyűgöző óvárosi hangulat miatt látogattak el sokan.

Az MTI arról számolt be a hétvégén, hogy legszívesebben a Kvarner-öböl térségében, a Rab- és a Krk-szigeten, valamint Isztria, vagyis az Adria északi, Magyarországhoz legközelebbi részén üdülünk, míg a népszerű Dubrovnikba csak kevés magyar utazik a nagy távolság és az autópálya hiánya miatt. A jó hír viszont az, hogy ősszel már nincs akkora forgalom az idevezető utakon, és a kellemesebb nappali hőmérséklet is kedvez egy tartalmas városnézéshez. Ha már egyszer Dubrovnikban járnak, érdemes felkeresniük a legújabb attrakciót, a Szerelmi történetek múzeumát is. Akik azonban még most is inkább a helyi tengerpartokat céloznák meg, azok számára van egy klassz tippünk.

Horvátország árai idén kismértékben ugyan, de megnőttek, tíz év után az autópályadíjakat is emelték. Horvátország az idei szezonban 17 millió turistára, körülbelül 100 millió vendégéjszakára és 12 milliárd euró bevételre számít - teszi hozzá az MTI.