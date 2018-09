Sziklaomlás történt a népszerű üdülőhely, Zakynthos partjainál

A görög sziget népszerű öblében, Navagión omlott le egy sziklafal. A hatalmas robajjal lezúduló kőtömeg olyan hirtelen jelent meg, hogy az embereknek nem is maradt idejük reagálni; többen is megsérültek a természeti katasztrófában. A leomlott sziklafal akkora hullámokat vert, hogy a strand közelében három kisebb hajó is felborult. A strandolók közül többen is felvették, ahogy omlik a sziklafal, pánikot okozva a parton.

Az első híradások halálos áldozatokat is feltételeztek, de később a Reuters hírügynökség csak hét sérültet említett, akiknek egyike sincs súlyos állapotban.

A nyaralókat a helyszínen ellátták, egy cseh nőt pedig, aki a hátán sérült meg, kórházba vittek - írta az MTI. Senki sem tűnt el, de a hatóságok a biztonság kedvéért a levegőből és a vízen is átkutatták a környéket.