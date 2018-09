Ezen a fesztiválon álomutazást nyerhet az indonéz Bali szigetére

Korábban megjelent cikkünkkel valószínűleg már sikerült meggyőznünk olvasóinkat arról, hogy Horvátországba nem csak a legmelegebb nyári napokon érdemes ellátogatni. Zágrábban épp ma kezdődött el az ínycsiklandozó hamburger fesztivál, ahol mintegy 80 profi burgerkészítő finomságait lehet megkóstolni. És, ha már úgyis a városban járnak, van még egy izgalmas programajánlatunk a számukra: szombaton szervezik meg az Indonéz Fesztivált, ahol akár két Baliba szóló utat is ajándékba kaphat.

A zenés, táncos fesztivált szeptember 15-én, szombaton délután 17 és 19 óra között rendezik meg Zágrábban, a Ban Josipa Jelačića téren - írja a Dnevnik horvát magazin. A rendezvényre a Paguyuban Citra indonéziai tánccsoport és kulturális egyesület érkezik, akik Indonézia hagyományos énekeivel és néptáncaival lépnek fel: megcsodálhatják például a színes Pasambahan táncot, amelyet érdekes maszkokban adnak elő, elleshetik a Topenc tánc lépéseit és a tradicionális Bubuka táncban is gyönyörködhetnek. A társulat célja a varázslatosan sokszínű indonéz kultúra népszerűsítése a szigetország határain innen és túl, illetve a tradíciók, hagyományok megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációknak.

Már ezért a nem mindennapi táncos bemutatóért is érdemes ellátogatni Zágrábba a hétvégén, de az is könnyen megeshet, hogy egy indonéz álomutazással folytathatják majd a horvátországi kirándulást. Egy török utazási iroda ajnlotta fel, hogy két személyre szóló utazás kisorsolásával teszi még izgalmasabbá az egyébként is színes rendezvényt. A nyertes Bali szigetén ismerkedhet majd meg az indonéz kultúrával és nevezetességekkel.