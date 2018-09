10+1 kihagyhatatlan látnivaló Münchenben

Egy száztízéves órajáték a főtér legmagasabb tornyában, aminek egy elemét még ma is kézzel mozgatják; egy gyönyörű angolpark, amelynek csatornáján ilyenkor javában szörfösök gyakorolnak; és Európa legpompásabb reneszánszterme, amely Németország legnagyobb palotájában bújik meg szerényen. És ez még mindig csak három hely Münchenből, amit mindenképp látni kell.

1. A város főtere, Marienplatz

A Marienplatz, ahol a 12. századtól kezdve a piacokat és a lovagi tornákat tartották, ma is München a legfontosabb tere. Télen itt tartják a híres karácsonyi vásárt, de nyáron is kötelező látványosság a turistáknak. A tér északi oldalát elfoglaló díszes, neogótikus városháza, a Neues Rathaus München egyik leghíresebb épülete. Minden látogató igyekszik úgy időzíteni a programját, hogy láthassa a városháza tornyának több mint száz éve változatlan órajátékát. Naponta háromszor: délben, egy órakor, majd délután ötkor indul el az órajáték. (A téli hónapokban a délután ötös időpont elmarad.)

A harminc mozgó figura egy lovagi torna történetét mondja el. Érdekessége, hogy mivel egy 1908-as szerkezetről beszélünk, még nem volt minden eleme automatizálható vagy óraművel mozgatható. Ezért a lovagi tornákon a lóról kiütött lovas alakját még ma is kézzel kell valakinek visszarakni a helyére a toronyban, mielőtt a következő órajáték elindul.

A városháza aljában található Ratskeller étterem 1867 óta üzemel. A hatalmas, száz méter hosszú városháza alatt végigfutó, tradicionális bajor ételeket kínáló étterem csarnokain érdemes akkor is végigsétálni, ha épp nem ott ebédelünk. Látványosak a falra festett képeik, és egyedi a hely hangulata is. A Neues Rathaus nyolcvanöt méter magas tornyából pedig remek kilátás nyílik a főtérre, München tornyaira és háztetőire, de igazán jó időben akár az Alpok távoli hegycsúcsaira is.

2. A világ leghíresebb sörcsarnoka, a Hofbräuhaus

A Hofbräuhaus a világ leghíresebb sörcsarnoka, sörrajongóknak kihagyhatatlan zarándokhely. 1589-es alapításától a Bajor Hercegség, majd Választófejedelemség uradalmi sörfőzdéjeként működött. Ma sörfőzde, sörcsarnok és étterem, ahol turisták mellett még mindig számos helyi is szívesen fordul meg. Sok asztalon jelzi kis tábla, hogy törzsvendégek számára foglalják. Ezt tartsuk tiszteletben. A törzsvendég státusznak nagyon nagy hagyománya és még nagyobb presztízse van. Nem könnyű bekerülni azok közé, akik saját zárható rekeszt kapnak itt a söröskorsójuknak.

Turistaként mindenképp próbáljunk elcsípni egy olyan pillanatot, amikor megérkezik egy törzsvendég és szertartásosan magához veszi a korsóját, mielőtt leülne az asztalához! A korsók rekeszei a csarnok bejáratától balra vannak. Amikor megérkezik egy törzsvendég, odamegy a rekeszéhez, kinyitja rajta a lakatot, előveszi a saját korsóját, majd elmossa a rézcsapnál. Ez egy olyan, hosszú múltra visszatekintő hagyomány, amit tényleg nem a turisták kedvéért csinálnak, és ilyen élményekben egyre ritkábban lehet részünk a világ híres látványosságainál.

Sörfőzde a repülőtéren München a világ egyetlen repülőtere, amely saját sörfőzdével büszkélkedhet. A Travelo pedig néhány hete még a kulisszák mögé is bepillanthatott. A reptéri Airbräu sörkertjéről és sok más kihagyhatatlan müncheni sörfőzdéről ebben a cikkünkben írtunk

3. A müncheni katedrális, a Frauenkirche

A helyiek által egyszerűen csak Frauenkircheként emlegetett müncheni katedrális igazán szokatlan látvány két hagymakupolájával. És remek tájékozódási pont is egyben: mivel magasabb házat tilos a belvárosban építeni, így a város sok részéről jól látható.

Az egyik híres látványossága a Teufelstritt, azaz az ördög lábnyoma, amihez különböző legendák társulnak. Az egyik szerint az ördög finanszírozta a templom építését, de kikötötte, hogy nem lehet rajta ablak. A tervező viszont túljárt az eszén, és úgy helyezte el az oszlopokat, hogy az ajtóból ne lehessen látni az ablakokat. Az ördög csak az ajtóig tudott menni, mert addigra már felszentelték a templomot. Mikor rájött a cselre, mérgesen dobbantott, ennek a nyoma a titokzatos lábnyom. Dühét pedig széllé változtatta, ami még most is ott fúj a templom körül.

4. Az igazi pihenőövezet, az Englischer Garten

A müncheni angolkert (Englischer Garten) a város legnagyobb zöldfelülete hosszan nyúlik el az Isar folyó mentén. Találunk itt helyes ázsiai pavilonokat, bejárhatunk pallókon egy sétaútvonalat, vízibiciklizhetünk, etethetünk kacsákat, vagy csak leheveredhetünk a fűbe pihenni. Akár ruhátlanul is a nudista pihenőrészen.

A legegyedülállóbb mégis az, hogy akár szörfdeszkára is pattanhatunk a város kellős közepén! Az Eisbach-csatorna mellett egész évben, még a leghidegebb hónapokban is sorban állnak a szörfösök, hogy kipróbálhassák, mennyi ideig bírják a csatorna hullámain. Persze, ha nincs benne gyakorlatunk, ne itt kezdjük el a gyakorlást! De látványnak is egészen egyedi és lenyűgöző, ahogy szörfösök a város közepén, egy csatornán gyakorolnak.

5. A müncheni gasztro kihagyhatatlan állomása: Viktualienmarkt

Amikor a piac kinőtte a Marienplatzot, új helyet kellett neki keresni. Így került át 1807-ben az eredeti helyétől nem túl messze található területre, ahol ma is van. A Viktualienmarkt mára több is, mint csak élelmiszereket áruló piac. Huszonkétezer négyzetméternyi területet, száznegyven standot töltenek meg az árusok. Lehet itt nagyjából bármit kapni, amire egy háztartásban szükség lehet. És számos készételt is találhatunk itt, rögtön a sörfőzdék kínálata mellett.

Nekünk a legjobban a helyi kistermelők standjai tetszettek. Ha olyan szállásunk lett volna Münchenben, ahol van konyhánk is, biztosan alaposan bevásároltunk volna itt. Az egyik standon például elképesztően csodás gombákat láttunk.

Luxus élelmiszerek Annak, aki kevésbé kedveli a piacok egyszerűségét, és inkább egy prémium élelmiszereket kínáló boltban érzi otthon magát, a Dallmayr üzletét kell célba vennie. A királyság idejéban udvari beszállítói rangot birtokló Dallmayr a gyökereihez hűen luxus kategóriás élelmiszereket és prémium delikáttermékeket kínál. Mellette kaviárbárt és pezsgőbárt is üzemeltet.

6. Európa legnagyobb művészeti múzeuma, a Residenz

Nem széles körben ismert tény, de Münchenben van Európa legnagyobb művészeti múzeuma. A kiállítótereket a Residenz óriási reneszánsz épületkomplexumában rendezték be. Egyébként egész Németországban nem találni a Residenz-nél nagyobb városi palotát sem: három nagy épületegyüttese tíz belső udvart fog körbe.

Az épületegyüttesben százharminc teremnek jutott hely, ezek egy része kiállítóteremként működik, többet pedig rendezvényhelyszínként adnak bérbe. Két termét a bajor kormány használja reprezentatív célokra, például az újévi báljukat is itt tartják minden évben. A Bajor Állami Színház pedig három színpadot is üzemeltet a palotában. A Kincstárban (Schatzkammer) a bajor uralkodók legértékesebb tárgyait állítják ki. Az ezerkétszáz darabból álló uralkodói kincstári gyűjtemény között ott vannak a bajor koronázási ékszerek is.

7. Az egyiptomi művészet gyűjteménye, a Staatliches Museum Ägyptischer Kunst

Néhány évvel ezelőttig a Residenz épületében volt az egyiptomi kiállítás állandó otthona, míg 2013-ban át nem költöztették a Kunstareal épületébe. Az új helyen már 1800 négyzetméteres térrel gazdálkodhattak az állandó kiállítás berendezői, mellette pedig 400 négyzetméteres terület áll az időszakos kiállítások rendelkezésére.

A gyűjtemény több mint nyolcezer darabból áll. Ezek közül kétezer műtárgy képezi az állandó kiállítás részét. Ókori egyiptomi szobrok, faragványok, kultikus tárgyak és papíruszok rajongóinak kötelező.

8. A múzeum, ahol csak antik szobrok vannak: Glyptothek

A Königsplatz egyik legszebb épülete a neoklasszikus Glyptothek. A gyűjteményének különlegessége, hogy kizárólag antik görög és római szobrokat találunk benne. A legöregebb szobor időszámításunk előtt 650 körül készült. A „legfiatalabb" pedig időszámításunk szerint 550 körül.

Travelo tipp:

A Glyptothek belépőjegye érvényes a szemközti, antikvitásokkal teli múzeumba is.

9. A modern művészeti gyűjtemény: Museum Brandhorst

A múzeum a Henkel alapítójának dédunokájáról, Anette Brandhorstról kapta a nevét, aki férjével együtt egészen ritka modern művészeti gyűjteményt állított össze a huszadik század második felében. Anette Brandhorst 1999-es halála után férje a gyűjteményt a bajor tartománynak adományozta, de ahhoz a feltételhez kötötte a nagyvonalú ajánlatot, hogy a tartomány hozzon létre egy kiállítóteret, ami megfelel a gyűjtemény nagyságának.

A Museum Brandhorstot 2009-ben nyitották meg. A kiállítási tárgyai között több mint száz kép található például Andy Warholtól.

10. A nimfák kastélya, a Nymphenburg

München belvárosától nem messze található Nymphenburg egy reneszánsz-barokk épületegyüttes, melyhez szorosan kapcsolódik egy 230 hektáros park. Utóbbi különlegessége az volt, hogy a közeli folyócska vizét egy csatornarendszeren keresztül vezették át a parkon. Végül ezt a barokk parkot egy medencékkel, vízesésekkel, műromokkal, kápolnákkal, fürdő és pihenő „várakkal" díszített tájparkká alakították át.

A Nymphenburg kastélyt a XVII. századi megépítése óta többször kibővítették, végül egy hatalmas U alakban nyert formát, amely a város felé terjeszkedik. Belső elrendezése barokk stílusú, jelenleg egy klasszikus kastélymúzeumot járhatunk végig a folyosóin. Van viszont egy terme, az úgynevezett Schönheitsgalerie, vagyis szépséggaléria. Ebben a teremben Bajorország akkori 36 legszebb hölgyének arcképét láthatjuk; a festményeket I. Lajos megbízására készítették. A kastélyról bővebben itt olvashat.

+1. Kirándulás a világ egyik leghíresebb kastélyához, Neuschwansteinhez

A világ egyik legismertebb, a Disney-meséket idéző kastélya, Neuschwanstein Münchentől alig több mint két órányi buszútra található. Ha nem csak a legismertebb szögekből szeretnénk lefotózni a várat, hagyjuk el a turisták által leginkább bejáratott utakat. A környékén ugyanis remek túraútvonalakat és egy gondolás libegőt is találunk, a kastély pedig minden szögből egészen más arcát mutatja majd.

Ha szívesen nézegetne még több gyönyörű régi épületet, akkor kattintson erre a cikkünkre, ahol az öt legszebb, meséből vagy legendájáról ismerős bajor várat gyűjtöttük össze.