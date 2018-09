Egy szálláshely azoknak, akik kütyük nélküli pihenésre vágynak

A Horvátországban nyaraló turisták közül, idén nyáron a tavalyinál is többen döntöttek úgy, hogy szabadtéri szálláshelyet foglalnak. A legmelegebb hónapokban zsúfolásig megteltek a tengerparti kempingek, itt azt is megnézhetik, hogy melyek bizonyultak a legszebbnek és legnépszerűbbnek a nyáron. Akik nem érték be a kempingek kényelmével, azok akár ebbe a gyönyörű vízközeli glampingben is megszállhattak. Az imént említett szállások mindenféle extrákkal fel vannak szerelve: wifi, tv, klímaberendezés és elektromos tűzhely is a vendégek rendelkezésére áll, ezért könnyen megeshet, hogy a pihenés ideje alatt, legtöbb idejüket a telefonok és a távirányító nyomkodásával töltik el. Most azoknak a figyelmébe ajánlunk egy horvátországi tábort, akik a technika vívmányaitól távol, egy igazi, természetközeli pihenésre vágynak.

Ez a szálláshely Károlyvárostól 18 km-re található, Gornji Zvečaj településen, a Mrežniva folyó bal partján. A szóban forgó tábor azért különleges, mert itt néhány napig igazi nomád életet élhet, ugyanis víz, áram és értelemszerűen internetkapcsolat sincs. A vendégek maguknak biztosítják az élelmet és az ivóvizet is, ezért érdemes jól felszerelt hűtőtáskával és több flakon tiszta vízzel érkezni. Mivel a szeptemberi éjszakák hűvösek, és nincs fűtés a kis házikókban, az ideérkezők vigyenek magukkal meleg holmit és néhány plédet is szükség esetére.

Talán elsőre ijesztőnek tűnhet, hogy szabadságuk idején ezt a fajta pihenést választják, de a szállásadók számos pozitív tényezővel érvelnek a kempingjük mellett. Egyrészt itt valóban kikapcsolódhatnak és megpihenhetnek, hiszen sem a nyüzsgés, sem az üzenetektől csipogó telefon nem zavarja meg a nyugalmukat. Mivel nincs wifi, a világháló sem csábítja el a figyelmüket, így végre szeretteikre és a természet szépségére koncentrálhatnak. Attól nem kell tartaniuk, hogy unatkozni fognak, hiszen lehetőségük lesz megmártózni a kristálytiszta vizű Mrežnica folyóban, napozhatnak és olvashatnak a mólók egyikén, rostélyosozhatnak, sőt akár tábortüzet is rakhatnak, amely körül meghitt beszélgetésekkel tölthetik el az esti órák.

Sportolási lehetőség is akad bőven: lehet kajakozni, kenuzni, csónakázni, raftingolni, úszni és horgászni is, de a közelben található, háromszáz méter magas dombon is túrázhatnak vagy kerékpározhatnak. A kemping hatalmas, zöld udvarában röplabdázni és tollasozni is lehet. Azoknak is jó választásnak bizonyul ez a szálláshely, akik szeretik este fényszennyezettség nélkül, valódi fényükben nézni a csillagokat.

A kemping további előnye, hogy nyár végén az áraik is csökkennek, így szeptember 15-étől egy napra, két fő részére mindössze 150 kunát, azaz mintegy 6500 forintot kell fizetni. Ha kedvet kapott a kikapcsolódáshoz, itt tud szállást foglalni.