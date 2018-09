Minek a bukaresti turistatérkép, ha lehet egy saját Daciánk

Ma már megannyi új, trendi, szokatlan és nyakatekert formája van a szervezett városnézéseknek. Itthon most a tuktuk-nak van nagy keletje, Angliában pedig még mindig keresettek a korabeli ruhákba öltözött idegenvezetők. Bukarestben pedig a 80-as években gyártott Daciák viszik a prímet, vagyis inkább az utazóközönséget, akik valamilyen más élményre vágynak és nincs kedvük a száraz infóanyaghoz, amit rájuk zúdítanak egy városnézés ideje alatt.

Ezt a lehetőséget vette észre és aknázta ki a The RedPatrol Communist Duty Tour elnevezésű autós idegenvezetést kitaláló és megvalósító Serban Cornaciu. A turisztikai irodát is vezető férfi két Dacia 1300/1310-esvel indította el a vállalkozását. Malvina 34 éves, Domnica pedig 29 és mindketten a Pitesti-ben található gyárban készültek; 1984-ben és 1989-ben, 6 hónappal a kommunizmus bukása után. És bár ezekhez az autókhoz egyre nehezebb és drágább alkatrészeket találni, a két kocsi még mindig büszkén és megállíthatatlanul viszi az utasokat keresztül-kasul a városon - olvasható a The RedPatrol oldalán.

Aki egy ilyen nem mindennapi utazásra vágyik, több lehetőség közül is választhat. A két és fél órás utak során vezethetünk saját magunk (érvényes jogosítvány felmutatásával) ilyenkor az angol nyelven mesélő túravezető mellettünk ül az anyósülésen. Hátul pedig még elfér három barát. Így a nosztalgia-túra ára 190 euró/gépkocsi. Ugyanez vonatkozik az esti túrákra is. A másik lehetőség, hogy az idegenvezető egyszerre a sofőr is, a túra ára így 230 euró/gépkocsi. Bárhogy is döntünk az út a legérdekesebb látványosságok előtt halad el, és a guide biztos, hogy a helyiek, az elvtársak életéről mesél, nem az évszámokról.

A 2018 júniusában indult projekt rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált. A Daciával utazó turisták is látványosságnak érezhetik magukat ezekben az autókban, így nem csoda, hogy nagy az érdeklődés. Serban jelenleg két újabb – a kommunizmust hűen szolgáló – veterán autó beszerzésén és helyretételén gondolkodik.