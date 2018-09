Szennyezett a tenger Kotor közelében, itt inkább ne strandoljon

Montenegró eredményes nyarat zárt, legalábbis ami a turisták létszámát illeti, és még a nyár végén is sokan strandolnak a legnépszerűbb partokon, ezért is ajánlottuk, hogy helyettük ezeket a rejtett helyeket keressék fel, ha nyugalomra vágynak. Nem mindegy azonban, hogy hová menekülünk el a tömeg elől, hiszen a vadstrandok veszélyesek, más kevésbé ismert partokon pedig akár szennyezett vizet is találhatnak. A Kotor közelében fekvő Muo település lakosai például már napok óta nem tudnak lemenni a strandra fürödni, mivel a hajókból kiengedett szennyvíz elárasztotta a tengerpartot.

Egy másik kis tengerparti település lakosai is a strandjukon felgyülemlett fekáliára panaszkodnak: Peluzici tengerpartján napok óta nem lehet megmártózni a vízben, ugyanis az utasszállító hajókból kiengedett szenny fertőzéseket is okozhat. A lakosok már jelezték a kikötői hatóságoknak a problémát, de egyelőre nem történt pozitív változás.

Mivel Kotor kikötőváros, számos nagy hajó fordul meg a közelében. Olyan járművek is érkeznek, amelyek olcsóbb üzemanyagot használnak, és ezzel is szennyezik a környező strandokat - írja a szerb Blic napilap.

Amennyiben most tervezgetik a nyár végi, tengerparti nyaralást, jobban teszik, ha a Kotor közelében található strandokat inkább elkerülik.

Helyette válasszák inkább Bart, Budvát vagy Tivatot - igaz ezeken a helyeken a legdrágábbak a napozóágyak -, de a tengervíz itt nemrég elsőosztályú minősítést kapott.