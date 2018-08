A Best of Awards-ot elnyerő meseszép, tornyos kastélyt az 1720-as években építették és azóta többször felújították. Az ingatlan 365 színes üvegablakot, 52 kandallót, romantikus tornyokat és teraszokat foglal magában – írta oldalán a Turizmus.com. A 21 hónapos átfogó felújítás keretében egy 42 szobás új szárny épült, ma a szálloda összesen 104 hálószobával bír. A spa-részleg sem hiányzik, a vendégek élvezhetik a rafinált kezelési módszereket és a gyógyfürdőt is, valamint a vadonatúj golfpályát, ami körbeveszi a várat. Az üzemeltetők abban is bíznak, hogy az esküvőszervezők megtalálják őket, ezért egy több mint 350 vendéget befogadó parti-szobát is kialakítottak.

Limerick Írország harmadik legnagyobb városa, több mint 50 ezer lakossal. Több ezer éves település, ahol hajdanán sok viking telepedett le az évtizedekig tartó csatározások után. A 20. század eleji Limerick gazdag mezőgazdasági város volt, a művészeti és technológiai fejlődés ezekben az évtizedekben lett különösen hangsúlyos.

Az utóbbi időben a turizmus kapott fő hangsúlyt, ennek keretében modern látogatóközpontokat létesítettek, sok milliárdos befektetéssel újítottak fel parti sétányokat, a belvárost pedig korszerűsítették.

Az Adare Manor Hotel azonban nem csak a felújítás óta zsebeli be a díjakat. A helyiek és a környékbeliek a régi kastélyt is kedvelték és látogatták. A közösségi oldalakon olvasható üzenetek szerint azt remélik, hogy az elismerés nem száll a vezetőség fejébe, és a „halandó" emberek, akiket szép emlékek fűznek a kastélyhoz, továbbra is beléphetnek a falai közé egy meghitt vacsora erejéig.