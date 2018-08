A Hanza-városi múltjához hűen Hamburg ma Németország legnagyobb, áruforgalma alapján pedig a világ tizennyolcadik legnagyobb kereskedelmi kikötője. Ezért egyetlen hamburgi kirándulás sem lehet teljes úgy, hogy nem keressük fel a tengeri kereskedelem jellegzetes helyeit a városban.

Hamburg történelmét évszázadok óta a kikötője határozta meg. Ezért a legtöbb híres épület, közte két világörökségi városrész, közvetve vagy közvetlenül a hajózáshoz kapcsolódik. Turistaként gyalog, városnéző busszal, és a hely szellemének megfelelően, különböző hajós kirándulásokon fedezhetjük fel Hamburg elbűvölő kikötővárosi hangulatát.

Szálljunk is rögtön hajóra a kikötőben!

Több tucat hajóstársaság kínál kikötői túrákat. Ezekhez általában egy idegenvezető is jár, aki németül vagy angolul mesél a látottakról. A nagy verseny miatt az árak nagyon hasonlók, de a hajók mérete, a következő indulás időpontja, a túra hossza, és, hogy miket mutatnak meg az adott idő alatt, alaposan eltérhet. Ezért érdemes rászánni egy kis időt, és előbb kimenni a kikötőbe, körbejárni a társaságok bódéit, és kiválasztani a legszimpatikusabbat.

Online előre foglalni is lehet sok helyen, de akkor helyben már nem tudunk változtatni, ha például nem szimpatikus a hajó vagy a túravezetőnk. Így kerültünk mi is egy olyan hajóra, ami csak azért volt kényelmesnek mondható, mert a teljes kapacitás negyedét töltöttük meg a többi kirándulóval. Ha tele lett volna a hajó, a belső elrendezése miatt senki nem látott volna semmit, fényképezni meg végképp lehetetlen lett volna. A túravezető humora meg ízlés kérdése, de már akkor vállalhatatlanul szexista poénokat engedett meg magának, mikor beváltottuk a voucherünket nála, és ez a hajón csak rosszabb lett.

Így a saját tapasztalatunkból kiindulva, ehhez a programhoz inkább egy old school, régimódi hozzáállást javasolunk, mint online előre foglalást. Megvan a hangulata annak is, ahogy a kikötőben fel-alá sétálva ismerkedik az ember a hajókkal és a kínálattal. Jó időben például legközelebb egy jóval nagyobb hajóval mennénk, aminek több nyitott terasza is van.

Bár a programok és útvonalak eltérnek, két főbb túratípus van: a rövidebb csak a városba hajózik be, és a HafenCity környéki látványosságokat mutatja meg, míg a hosszabb a működő kereskedelmi kikötőbe is bevisz minket. Mi az utóbbit ajánljuk, mivel sok háttérinfót megtudhatunk egy kikötő működéséről, láthatunk élőben hatalmas hajótestet a vízből kiemelve, javítás közben, és akár egy 1906-ban épült zsilipen is áthajózhatunk.

A kihajózás előtt vagy után is akad bőven program a kikötő környékén. Ha nem ebédeltünk még sosem egy hagyományos sörházban, rögtön ott van a Block Bräu a kikötő épületében, hogy kipróbáljuk. Helyben főzött söreik és a hasonlóan turistás helyekhez képest egész jó ételeik vannak. Amiért pedig nyáron a legtöbb turista ide tér be, az a kilátóterasz, ahonnan a kikötő nyüzsgését szemlélhetik ebéd közben.

Ha inkább olyan helyet választanánk, ahol a helyiek is esznek, akkor irány a portugál negyed! Csak pár perc séta a kikötőtől, és egészen jó kis éttermek közül választhatunk. Ha pedig ebéd után jól esne egy kávé, az egyik legjobb kávézó, a Milch is itt található!

A város, ahol 1677 óta lelkesen kávéznak Több száz éves kávéházi hagyomány, közel száz pörkölőüzem és trendi kávékülönlegességek – a hamburgiak egészen elképesztő kávékultúrával büszkélkedhetnek. Ilyesmiből pedig turistaként vétek lenne kimaradni! Hamburg legizgalmasabb kávézóit kilistáztuk, Több száz éves kávéházi hagyomány, közel száz pörkölőüzem és trendi kávékülönlegességek – a hamburgiak egészen elképesztő kávékultúrával büszkélkedhetnek. Ilyesmiből pedig turistaként vétek lenne kimaradni! Hamburg legizgalmasabb kávézóit kilistáztuk, kattintsanak értük ide

Itt található a világ legnagyobb magánkézben lévő hajózási gyűjteménye

Negyvenezer kiállítási tárgyból és nagyjából százezer fényképből áll az a hajózási magángyűjtemény, ami International Maritimes Museum Hamburg (rövidítve IMMH) néven a HafenCity egyik legszebb saroképületét tölti meg. Ez a vöröstéglás, sokemeletes épület is a kikötőhöz tartozó raktár volt korábban. Ma a múzeum mellett hangulatos kávézóknak és éttermeknek az otthona. Ha a hely szellemének megfelelően halétel a kinézett menü, mi a Catch of the Day nevű bisztrót javasoljuk. Jó időben szép kilátással a csatornákra.

A gyűjtemény hatalmas mérete miatt itt akár egy egész napot is eltölthet az, akit minden érdekel. És még így is csak egy egész kis ízelítőt kaphat mindenből. Ezért itt is jobb előre felkészülni, hogy melyik részleget nézzük meg. A hajózás kezdeteitől a modern navigációig mindent megtalálunk: egyenruhákat, alkatrészeket és történelmi érdekességeket arról, hogy milyen volt a legénység élete egy-egy időszakban, vagy, hogy teltek például az ünnepeik. A mi kedvenceink azok a részlegek voltak, amelyekhez kevésbé van szükség a hajók alapos ismeretére és rajongásra. Ilyen például az a rész, ahol a luxushajóutak lakosztályait, berendezését, és az ezeket hirdető plakátokat gyűjtötték össze.

A raktárnegyed, ami tényleg Észak Velencéje is lehetne

Hamburg raktárnegyede a világ legnagyobb, farönkökre épült kikötői épületegyüttese. 1883 és 1927 között építették, a másfél kilométer hosszan elnyúló, csatornákkal összekötött terület vámmentességet élvezett a kikötői áruforgalomban. A Speicherstadt negyed 2015-ben az UNESCO világörökségi listájára is felkerült. Vöröstéglás épületei nappali fénynél épp olyan jól festenek, mint éjszakai hangulatvilágításban. A negyed teljes rehabilitáción esett át az elmúlt években, és bár a szőnyegárusok megidézik a régi raktárépületi múltat, azért inkább egy modern negyed lett belőle, menő éttermekkel és sok érdekes múzeummal. Köztük az IMMH-val, a helytörténeti kiállítást bemutató Specherstadt Museummal és a Miniatur Wunderlanddal.

Hamburgban rakták össze a világ legnagyobb terepasztalát

Megépíteni a világ legnagyobb vasúti terepasztalát – ez volt a Braun testvérpár álma, amikor közel húsz éve úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Miniatur Wunderlandot, ami valóban a világ legnagyobb terepasztala lett.

Közel ezerötszáz négyzetméteres területet építettek be. Az építési költségek jelenleg huszonegy millió eurónál járnak, de mindig dolgoznak valami újdonságon, így ez az összeg minden egyes nappal csak nő. A terepasztalokon 4110 épület, 130 ezer fa, 385 ezer LED égő, 9250 gépjármű, 1040 mozdony és 1380 közúti és vasúti jelzőlámpa kapott helyet. A kicsinyített világok lakosságával sem spóroltak: 260 ezer apró ember siet a dolgára a makettpályaudvarok és híres látványosságok környékén a terepasztalokon.

A Miniatur Wunderlandban különböző német vidékek és városok kicsinyített másai mellett Skandinávia, Ausztria és az Egyesült Államok is kapott egy-egy asztalt. Legutóbb pedig egy százkilencven négyzetméteres, Olaszország leghíresebb helyeit felvonultató terepasztalt adtak át, a tervekben pedig már ott van Monaco, Franciaország, Anglia és Skócia is. Kíváncsiak arra, hogy néz ki ez a makettbirodalom? Bejártuk, itt mutatjuk!

Egy jó kávé a hamburgiak valamelyik kedvelt helyén

Európa kávéimportjának jelentős része még ma is a hamburgi kikötőn keresztül érkezik be a kontinensre. Évszázadokkal ezelőtt pedig szinte kizárólag ide futottak be a kávészállítmányok. Nem csoda tehát, hogy már 1677-ben megnyitott Hamburgban az első kávéház.

A kávé pedig a városlakók szenvedélye lett. Most is több mint kilencven kávépörkölőüzem van a Hamburgban. Kávézókból pedig a régimódi kávéházaktól az újhullámos helyekig minden stílusból bőven van kínálat. Ebben a cikkünkben már összegyűjtöttük azokat a helyeket, ahol szerintünk legjobb eséllyel találja meg a hamisítatlan hamburgi kávézóélményt és az egészen különleges, helyben pörkölt kávékat.

Chocoversum – ahol mindent megtudhatunk a csokoládéról

Nemcsak a kávé, de a csokoládé alapanyagának használt kakaóbab is Hamburg kikötőjén keresztül érkezett Európába. Így – bár világhírű csokoládégyárat nem tud a város felmutatni –, büszkén vállalja a szerepet a csokoládékészítés bemutatásában.

A Hachez csokigyárral együttműködve üzemeltetik a múzeumot, ahol megismerhetjük a csokoládé történetét és gyártását az alapanyagtól a kész termékig. A kilencven perces program közben lépten-nyomon kóstolni is lehet, és még egy saját táblás csokit is elkészíthetünk a tetszőleges ízben, saját díszítéssel. Ráadásul a Chocoversumban található Európa legnagyobb csokiszökőkútja is.