Két strand, ahol elkerülheti a nyár végi tömeget Montenegróban

A montenegrói tengerpart idén is nagy népszerűségnek örvend a magyar turisták körében, és mivel nem csak mi magyarok élünk a helyeik olcsó szálláshelyeivel, hanem sokan mások is, az ország zsúfolásig megtelt üdülőkkel a főszezon idején, ami a közlekedésben dugókat, a strandokon pedig helyhiányt eredményezett. Érthető, ha nem szeretné nyüzsgésben eltölteni a szabadságát, ezért is ajánlunk figyelmébe néhány kevésbé ismert strandot, ahol nem kell attól tartania, hogy nem talál helyet a parton.

A montenegróiak idén drágábban kínálják a napozóágyaikat, de ennek ellenére is már kora reggel mindet elfoglalják, ezért aki nem szívesen kel korán a nyaralás idején, annak esetleg már nem jut szabad hely - írja a szerb Novosti lap. Ezt kerülheti el, ha felkeresi a kevésbé ismert partszakaszokat, amelyek között elsőként a Perazića Do strandot említi a szerb lap. Ez Bartól fél óra utazásra, Sutomoretól húsz percre, Petrovactól pedig mindössze öt percre található, tehát mindhárom népszerű üdülővárosból elérhető távolságra van. Ez egy mindössze negyven méter hosszú, napozásra alkalmas part, kristálytiszta tengervízzel és nyugalommal. A közelben egy hotel is van, ahol talál parkolóhelyet az autójának. A szerb lap szerint érdemes ide ellátogatni, hiszem garantált a zavartalan pihenés.

Akik Sutomoren nyaralnak, és elkerülnék a zsúfolt városi strandot, azoknak a ©trbine strand is jó választás lehet. Ezt a partot a gyerekei is imádni fogják, hiszen rengeteg rákkal találkoznak majd, és a parton sok a gyűjtögetésre alkalmas kagyló-, és csigaház is.