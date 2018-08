Több a turista, de kevesebb a bevétel Montenegróban

Tavaly is rekord számú turista nyaralt a montenegrói tengerpartokon, és idén újabb látogatói csúcsról árulkodnak a statisztikák. Montenegró a magyarok között is igen népszerű turisztikai célponttá vált, ami nem is csoda, hiszen a helyiek minden évben lenyűgöző látnivalókkal és olcsó szállásokkal várják a nyaralókat. Idén sem volt ez másként, és a helyiek nem is panaszkodnak, ami a látogatottságukat illeti. De az országban hagyott pénzösszegektől nincsenek elragadtatva. Hiába nyaralt náluk rengeteg külföldi, a vendégek ezúttal kevesebbet költöttek - tudtuk meg a szerb Novosti napilap híreiből.

A montenegróiak nem csak a szálláshelyeiket kínálták kedvező áron, hanem a gyorsételeket, és a frissítő italokat is. Egyszerűbb harapnivalót, például palacsintát vagy péksüteményt már 1,5 euróért is lehet vásárolni. Egy laktatóbb hamburgerért, illetve csirkemellel töltött lepényért mindössze 2 eurót kérnek a helyiek. Ilyen gyorséttermi árak mellett nem is csoda, hogy a legtöbb vendég idén nem kérte a hotelek ennél jóval drágábban kínált napi menüjét. A bárok előkelő koktéljai sem voltak túlságosan keresettek, és a kávézókban is gyakran akadtak olyan turisták, akik üdítőitalok helyett inkább csak vizet ittak.

A montenegrói turisztikai szövetség elnöke szerint nem csak az ő országukban, hanem az egész mediterrán-térségben egyre kevesebbet költenek a vendégek. Hozzátette, ettől függetlenül nem zárnak rossz idényt a montenegróiak.