Ez volna a legdrágább Airbnb-s szállás a horvát tengerparton?

Talán emlékeznek azokra a meghitt, magánstrandokkal rendelkező Airbnb-s horvát szállásokra, amelyekről korábban írtunk. Már azok sem voltak olcsók, az egyikért például 65 ezer forintért adják ki egy éjszakára. Nos, ezt drága szállásnak találták, akkor mit szólnak ehhez a dubrovniki luxus villához, ahol egy éjszaka több mint 2 millió forint:

Az vitathatatlan, hogy a szóban forgó Villa Eden Dubrovnik legszebb részén található: rálátása van a lenyűgöző dalmát tengerpartra és a város történelmi óvárosára is, amely a szálláshelytől mindössze 500 méterre található. A tengerpartig sem kell sokat sétálnia annak, aki itt száll meg, a legközelebbi strandért ugyanis mindössze öt métert kell megtenni! A Villa Eden árát a kedvező fekvése mellett az is meghatározza, hogy egy építészeti remekműről van szó: hosszú történelmi hagyománya miatt a város védett műemlékeinek tekinthető.

Az épületben összesen 12 vendégnek van hely: hat hálószoba és hét fürdőszoba áll a rendelkezésre. Egy tágas nappalit is találnak, amely zongorával és egy saját könyvtárral van felturbózva. A villa zöld udvarában csendes teraszok biztosítják a pihenést, de ha úgy tartja kedvük, akár a kinti medencében is bármikor megmártózhatnak, sőt a SPA és fitnessrészleget is használhatják. A háromemeletes apartmanban egy borospince is helyet kapott, ahol finomabbnál, finomabb borokat kóstolgathatnak.

Amennyiben úgy döntenének, hogy lefoglalnák ezt az egyedülálló szállást néhány napra, akkor ne hagyják ki Dubrovnik izgalmas látnivalóit sem: ha szerelmükkel érkeznek a tengerparti városba, akkor érdemes meglátogatniuk Dubrovnik új attrakcióját, a Szerelmi történetek múzeumát is, csak arra ügyeljenek, hogy ne strandolás után, fürdőruhában induljanak el várost nézni, mert ezt büntetik.