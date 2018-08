Amennyiben Görögországba tervezi a nyaralást, érdemes több helyi törvényt is figyelembe vennie, hogy elkerülje a büntetéseket: például azt, hogy több strandról is kitiltották az otthon csomagolt ételt, és az sem mindegy, hol hagyja az autóját, amíg strandol vagy várost néz: ugyanis ha tilosban parkol könnyen rendszámtábla nélkül maradhat. Ha a Skiathos sziget Lalaria strandjára készül, az esetben azt javasoljuk, hogy ne az ott gyűjtött kavicsokat vigye ajándékba az otthoni családtagjainak, mert ezért akár 1000 euró értékű bírságot is kiróhatnak önre - írja a szerb Novosti lap.

A görög Lalaria strand hófehér, kavicsos tengerpartja turisták ezreit vonzza minden évben Skiathos szigetére. A térség vonzereje viszont akár veszélybe is kerülhet, ugyanis a jellegzetes fehér kövek, amelyeket a tenger évezredeken keresztül csiszolt finomra, rohamosan fogyni kezdtek, legalábbis ezt állítják a sziget geológusai.

A kövek megcsappanásáért a turistákat hibáztatják: szerintük sokan a zsebükben csempészik ki a szép kavicsokat, hogy hazavigyék emlékbe, vagy ajándékba a rokonaiknak, de a különleges szuvenírért mostantól borsos árat kell fizetni. A helyi hatóságok úgy döntöttek szigorú törvényekkel védik meg a görög sziget természeti kincseit, és magas pénzbírsággal büntetik meg a kavicsgyűjtögetőket. Aki a figyelmeztetés ellenére is megkíséreli elcsenni a strand értékeit, az akár 1000 eurós bírságot is kaphat.