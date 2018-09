A folyami hajók Rolls-Royce-át Budapesten is láthatja

Amikor a korábban csak tengerjáró hajókat üzemeltető Crystal vállalat 2016 nyarán folyami luxushajókkal mutatkozott be, a világ legtöbbet díjazott luxushajó-társasága azonnal nagy hullámokat vert. Mára a Crystal egyben a világ legmagasabb szintű luxust kínáló folyami hajótársasága is egyben, mely sokunk számára elképzelhetetlen szintű kényelmet nyújt utasainak Európa nagy folyóin.

Ha a vendég ki sem teszi a lábát a hajókról az utazás alatt, akkor is jól fogja érezni magát: ezekben az úszó butikhotelekben a hangsúly a csúcsgasztronómián és a valóban személyre szabott kiszolgáláson van, ráadásul mindezt informálisan elegáns, kellemes környezetben kell elképzelni.

A Crystal Rajna osztályú hajóinak (Debussy, Bach, Mahler és Ravel) egyik különlegessége, hogy kizárólag lakosztályok találhatók rajtuk, ezek is mind a vízszint feletti emeleteken. A lakosztályok mindegyikéhez saját inas jár, bennük pedig külön gardróbszobák és két személyre szabott fürdőszobák (két hajszárítóval és kétféle fürdőköntössel) találhatók. A szobaasszonyok naponta kétszer ellenőrzik a szoba állapotát. És ahogy néhány szállodában, úgy itt is van párnamenü. Vagyis az alváshoz többféle párna áll rendelkezésre, a kedves vendég pedig kipróbálhatja, és kiválaszthatja a neki leginkább tetszőt.

Ami pedig a szórakozási lehetőségeket illeti: 40 colos tévék, húsz nemzetközi magazint kínáló iPad-ek, és Nespresso kávégépek szolgálják a vendégek kényelmét. És ha esetleg nincs kedvük kimozdulni, akkor jól jön majd a 24 órás szobaszerviz is. Ugyanakkor mindegyik hajó fedélzetén több étterem is van, melyekben Michelin-ihlette csúcsgasztronómiát szolgálnak fel, hozzá pedig korlátlan italfogyasztás jár a világ legjobb italaiból, kiemelt figyelemmel az éppen bejárt régió különlegességeire.

A hajókon természetesen sportolni is lehet: mindegyiken van beltéri úszómedence – a Crystal Ravel esetében ráadásul üvegtetős. Az edzőket is felvonultató konditermen túl naponta vannak jógaórák, és egyes célpontokban Atlanta elektromos kerékpárral gördülhetnek ki a hajóról a vendégek. Aki pedig elfáradt, a teljeskörű spa részlegen szerezhet magának pihentető perceket. A legfelső fedélzeten a panorámaszékek mellett egy pop-up bárnál frissülhetnek fel a vendégek.

A Crystal Ravel a folyami hajózás csúcsa

A 2018 májusában vízre bocsátott Crystal Ravel übereli a társaság korábbi csúcstartóját, a Crystal Mozart-ot is. A 135 méter hosszú, 11 és fél méter széles luxushajó, mely a Dunát és a Rajnát szeli, sosem látott vendég-személyzeti arányszámmal büszkélkedhet: 106 vendéget 68 fő szolgál ki. Mint említettük, a hajón csak lakosztályokban szállhatnak meg a vendégek, ezekből a legnagyobb (melyből kettő is van) bő hetven négyzetméteres, de a legkisebb lakosztályok is 17 és fél négyzetméteresek.

A hajó Waterside étterme európai kedvenceket és helyi ízeket kínál reggeli, ebéd és vacsoraidőben, méghozzá úgy, hogy a konyha a hozzávalókat lehetőség szerint közvetlenül a környékbeli termelőktől szerzi be. A Bistro Ravel kávét, süteményeket és hidegtálakat kínál napközben, esténként pedig tapas-t és borokat. A Vintage Room afféle különterem, ahol ősrégi borokat és pezsgőket kínálnak exkluzív kóstolómenük kíséretében, egyszerre legfeljebb tíz vendégnek. Aki pedig napközben megéhezik vagy megszomjazik, még csak a személyzetre sem kell várnia: a Pantry-ben (azaz Kamrában) mindent megtalál, amire épp szüksége lehet: minőségi kávét és teát, alkoholos és üdítő italokat. A délutáni tea, illetve az esti koktélok és szórakozás színhelye a Palm Court, ahol világlátott csaposok állnak a pult mögött.

Persze, szárazföldi programokat is szerveznek az utasoknak, legalább kétszáz különféle kiruccanás formájában. A vendégek exkluzív betekintést nyerhetnek például Rotterdam gasztroéletébe, a tulajdonos kóstoltat velük borokat a Rajna borvidékén, a cochemi Schlagkamp pincészetnél, operát nézhetnek az antwerpeni katedrálisban és a kulisszák mögött is végigvezetik őket Amszterdam melegházaiban, ahol a legszebb tulipánokat nevelik.

Magyar vonatkozása is van A Crystal Ravel-t 2018. július 11-én keresztelték meg, és ennek jócskán akad magyar vonatkozása. Keresztanyjának ugyanis a Virtuózok producerét, Peller Mariannt választották, és magára a keresztelőre is Budapesten került sor. A díszelőadáson természetesen a Virtuózok tehetségei léptek fel.

Ha a közel kétszáz, a vakáció árában foglalt opció nem lenne elég, külön foglalhatnak például lovaglást az újvidéki Fruška Gora Nemzeti Parkban, vagy egy régivágású fényképésztúrán vehetnek részt Vukovárban. Mindegyik útvonalnak van egy saját, csak rá jellemző eseménye is – ritka, VIP-knak kínált zenei előadások például Bécsben, a Belvedere Palotában, Linzben a Szt. Florian kolostorban, Rüdesheimben az Eberbach kolostorban, és több más, legendás helyen.

Ahhoz, hogy e kirándulások kényelmét biztosítsák, a vendégek csoportjai legfeljebb 15 főből állnak. Ami pedig a buszos túrákat illeti, a normál esetben ötven fő befogadására alkalmas távolsági buszokat úgy alakították át, hogy mindössze negyvenen utazzanak rajtuk: nagyobb lábtér mellett, első osztályú székeken (melyek mindegyikéhez saját konnektor jár), ingyenes wifi-szolgáltatással. A Crystal Ravel főbb megállói Budapest, Bázel és Bécs, a vendégek pedig Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Svájcban és Szlovákiában tehetnek kirándulásokat a hajóról.