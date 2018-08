Könyvek és egy Maldív-sziget: rendhagyó álommunkát kínálnak

Legszebb álma, hogy könyvekkel körülvéve pihenjen egy trópusi szigeten? Hibátlan angolsággal ez nem lehetetlen.

A Maldív-szigetek egyik gyöngyszeme, a Soneva Fushi új szolgáltatásokat indít, hogy megkedveltesse az irodalmat dúsgazdag vendégeivel – írja a Travel and Leisure. Az Ultimate Library kezdeményezés – mely már a világ több szállodájában működtet könyvesboltot – egy szerencsést most a szigetre küld, hogy ott irodalmi nagykövet szerepét töltse be.

A nyaralók többsége szeret olvasgatni a medence partján, így a tervezett könyvesbolt jó ötletnek tűnik. A munka részeként nem csak az eladás lesz a feladat: az illető kreatív írásról is tart majd előadásokat, mesél a gyerekeknek, és egy szórakoztató, lebilincselő blogot is vezet arról, milyen érzés egy elhagyatott szigeten könyvesboltot üzemeltetni. Az új munkaerőt a fenti kunyhóban szállásolják el.

A fizetés a szervezők szerint mellékes, ám a járulékos előnyök lekörözhetetlenek. A Soneva Fushi valaha az "eredeti lakatlan sziget" koncepciójára épült, és kristálytiszta strandjai a Baa Atoll UNESCO bioszféra-rezervátum részét képezik. A resortban a legolcsóbb szállodai szoba egy éjszakára kétezer dollárt kóstál, a lakosztály pedig 26 ezret – ebből sejtheti, hogy a lakók többsége A-listás híresség vagy nagyon tehetős utazó.