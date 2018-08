Öt úti cél, ahol olcsón megúszhatja a nyaralást

Megeshet, hogy drágának tartja a szomszédos Horvátország legmenőbb szállásait, és a strandon kínált ételárakat is, ezért most azoknak mutatunk meg néhány gyönyörű úti célt, akik a napi kirándulás költségeit nem emelnék 9 ezer forint fölé. Egy ismert, világutazó blogger, Nomadic Matt rendszeresen arról ír cikkeket, hogy hogyan utazhatunk olcsón és egyszerűen - szerinte az alábbi 5 helyen napi 30 dollárból, azaz nem egész 9 ezer forintból megúszhatjuk a kirándulást:

Thaiföld

Annak ellenére, hogy népszerű turisztikai célpont, Thaiföld továbbra is viszonylag olcsó. Impozáns szigetein sem kell naponta 9 ezer forintnál többet költenie: szobát egy éjszakára 2 ezer forintért bérelhet, és mintegy 1500 forintból meg is vacsorázhat. Egy italért körülbelül 500 forintot kérnek el a helyiek. A városnézést is megúszhatja 3 ezer forint alatt, ha a drága taxik helyett városi busszal utazza be a környéket - állítja a blogger.

Bali

Bali még Thaiföldnél is olcsóbb, ezért nagyszerű választás lehet azok számára, akik keveset szeretnének költeni a nyaralás során. Matt szerint délen, különösen Kuta környékén érdemes szállást keresni, ahol egy éjszakára 10 dollárért, azaz nem egész 3 ezer forintért bérelhet szobát. A blogger arra is figyelmeztetett, hogy ezen a környéken könnyen beleszaladhatunk méregdrága szálláshelyekbe is, de ilyenkor bátran keresgéljünk tovább, mert bőven akad olcsó szállás is. Az ételárak szintén kedvezőek a szigeten: a helyi specialitásokat 500 forintos áron kínálják, a nyugati menüket pedig átszámítva nagyjából ezer forintért vehetjük meg.

Közép-Amerika

Közép-Amerika legtöbb városában is viszonylag olcsó az élet. Mivel az a cél, hogy keveset költsön, kerülje el Belize-t, Costa Rica-t és Panamát is, mert ezek már a drágább helyek közé tartoznak. El Salvador, Honduras, Nicaragua és Guatemala viszont kedvező árakkal várja látogatóit: a szálláshelyek átlagban 10 dollárba kerülnek, ami átszámolva nem egész 3 ezer forint. Egy étkezés megoldható 3 dollárból, a sör pedig itt csak 1 dollár, azaz kevesebb mint 300 forint. Tehát összességében, ha 30 dollárnál, azaz 9 ezer forintnál többet költene el egy nap, akkor már nagy lábon élhet.

Görögország

Amennyiben riasztóak lennének a drága repülőjegyek, és ezért nem tud eljutni az imént említett távoli országokba, akkor irány Görögország, ugyanis itt is elég lesz 9 ezer forint egy napra. Matt szerint szállást már kicsivel több mint 4 ezer forintért is lehet találni, és ha ebédre beéri egy helyi gyros-szal akkor ez sem lesz több mintegy ezer forintos kiadásnál, de egy összetettebb vacsorát is vehet 3 ezer forintért. Azzal viszont számolnia kell, hogy a helyiek nem minden strandra engedik bevinni az otthon csomagolt szendvicseket.

Magyarország

A világjáró blogger hazánkat is a kedvező áraikról ismert országok közé sorolta: tavaly járt Budapesten és itt sem költött el egy nap alatt harminc dollárnál többet. Szállást 2500 forintért talált, gyorséttermekben 600 forintért vett harapnivalót, és a tömegközlekedést is olcsón megúszta. Tehát, ha alacsony költségvetéssel tervezi például az előttünk álló hosszú hétvégét, de mégis kimozdulna, akkor a fővárosunkban is megpróbálhat egy kicsit turistáskodni.