Szereti a bálnákat? Több száz kilométeres tanösvényen követheti őket

Vannak olyan helyek a világban, amelyek történelme szorosan összefonódik e hatalmas állatokéval. Massachusets ilyen.

Az USA New England régiójában található állam turisztikai hatósága egy bálnás tanösvényt hozott létre a part mentén – írja a Lonely Planet News.

Ne egy pár száz méteres sétaútvonalat képzeljen el, hanem egy olyat, ami minden rajongó álma: a túraösvény 320 kilométeren át követi a partvonalat, amely előtt a bálnák vonulni szoktak: Newburyporttól Nantucketig, miközben érinti Bostont, Plymouth-t, Cape Cod-ot és Provincetown-t is. Az összesen negyven megállós túra teljesíthető gyalog, autóval, biciklivel, de akár vonattal is. Az út során múzeumok és történelmi emlékhelyek sorakoznak, és természetesen bálnalesre is lehetőség nyílik. Például a Cape Cod öbölben számtalan túraszervező kínálatából választhat a látogató, ha szeretne megpillantani néhány barázdásbálnát vagy hosszúszárnyú bálnát.

Herman Melville és műve, a Moby Dick kiemelt szerepet kapott a túraösvényen: New Bedford-ban például megtekinthető az író otthona (ugyanebből a városból indult bálnavadász expedíciókra ő is, hogy anyagot gyűjtsön).

A tanösvényt összesen hat hónap alatt alakították ki, és háromszáz évnyi bálnatörténelmet ölel fel, de a látogató természetesen egy-egy szakaszát is megtekintheti külön – az év bármelyik szakában. A bálnaösvényről bővebben itt olvashat.