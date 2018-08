Ezekkel a horvát Airbnb-s szállásokkal még magánstrandot is kap

Ha most indul nyaralni a horvát tengerpartra, könnyen megeshet, hogy a zsúfolásig megtelt strandokon már a törölközőjének sem talál helyet. A legtöbb magyar például a Vir-szigeten nyaral, az amerikaiak többsége pedig ezt a 11 horvát strandot találja a legszebbnek. Ha szeretné elkerülni a főszezonra jellemző tengerparti tömeget, akkor ezt a három, magánstranddal rendelkező Airbnb-s szállást érdemes lesz felkeresnie:

Öko ház Selcán, Brač-szigetén

Ha természettudatosan él, imádja a csendet és a nyugalmat, vagy csak a nyaralás ideje alatt vonulna el a város zajától, akkor ezt a horvát tengerparti szállást imádni fogja: a házikó különlegessége, hogy kőből épült, mindössze 10 méterre a tengerparttól. A reggeli kávéját festői kilátásban fogyaszthatja el, a tengerre néző teraszon, este pedig akár grillezhet is az udvarban. Az extrákkal felszerelt szállással ráadásul egy magánstrandot is kap, ahol nem kell tartani a több száz, parton napozó tristaáradattól sem. Az épületben két hálószoba, fürdőszoba, konyha és nappali áll a vendégek rendelkezésére. Mivel öko-házról van szó az áramról napelemek gondoskodnak. A szállást egy éjszakára közel 65 ezer forintért, azaz 668 kunáért bérelheti ki.

Csendes ház az olajfák alatt, Smokvica partján

Ez a kétágyas tengerparti szállás a pároknak biztosít kellemes kikapcsolódást a nyári üdülés idejére. A legmelegebb órákat akár a hűvös kertben is eltölthetik, ahol olajfák biztosítják az árnyékot. A nap többi részében pedig élvezhetik a szállással járó magánstrand nyugalmát. Érdemes búvárszemüveget is magukkal vinni, ugyanis a tenger itt kristálytiszta és gazdag élővilággal rendelkezik - az könnyen előfordulhat, hogy a térségben elszaporodott tükörtojás medúzával is találkoznak majd. Ezt szállást éjszakánként 21 ezer forintért, vagyis 483 kunáért foglalhatják le.

Háromcsillagos apartman Hvar déli partján, Gdinjben

Tengerre néző kilátás, két hálószoba, felújított konyha, nappali és fürdőszoba várja azokat akik ebben a többszobás apartmanban szállnak meg. Ha ezen a szálláshelyen találna szállást, akkor a legmelegebb órákban sem kell majd sokat sétálnia a frissítő tengerig - a ház magánstrandja a szobája ajtajától mindössze három métere található. A lakhellyel ingyen wifit és parkolót is kap. A szállás ára egy éjszakára személyenként nagyjából 20 ezer forint, azaz 334 kuna.