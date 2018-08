A szétdobált cigarettacsikkek ellen küzdenek a horvát tengerparton

Papír cigarettacsikk gyűjtő poharakat helyeztek ki a horvát tengerpart több strandjára is, Pag-szigetén. A természetvédők arra kérik a turistákat, hogy ezekbe dobják a csikkeket, ne a kavicsok közé, ahonnan a madarak és a halak gyomrába kerül, sőt, a parton játszó kis gyerekekre is veszélyt jelenthet - írja a horvát Slobodna Dalmacija lap.

A strandoló gyerekek gyakran felszedík kíváncsiságból a kavicsok között heverő csikkeket, sőt az is előfordul, hogy a szájukba kerül - ezzel akár betegségeket is összegyűjthetnek a tengerparton. De nem csak az emberre jelentenek veszélyt az elhajigált cigaretták: a madarak el is pusztulhatnak a lenyelt csikkektől, de a halaknak is végzetes lehet.

A népszrűbb strandokon naponta háromszáz turista is megfordul, akik közül fele aktív dohányos, tehát elképzelhetik egy nyári szezon alatt mennyi csikk kerül a természetbe. Most a strandokon figyelmeztetőtáblákkal és kihelyezett hamutartókkal igyekeznek megfékezni az effajta környezetszennyezést.

Míg a horvátok az imént említett módon próbálják megóvni a környezetüket, a franciák ennél hatékonyabb módszerekkel kísérleteznek: varjúkat tanítottak be a csikkek összegyűjtésére, és ötven helyi strandról a dohányzó fürdőzőket határozottan kitiltották.