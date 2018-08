Egy autókereskedés, egy szórakoztató- és oktatóközpont, több színház és több múzeum egyben – ez várja a látogatókat a Volkswagen németországi központjában, az Autostadtban. Megnéztük mi is.

A Volkswagen a kilencvenes évek végén a wolfsburgi gyára mellé egy olyan látványos kereskedelmi központot is akart, ahol az új autónak már az átvétele is különleges élmény új tulajdonosa számára. Ebből az alapötletből született meg az Autostadt, ahol valóban átadnak naponta átlagosan négyszáz új autót, de közben egy komplett szórakoztatóközpontként és a német autógyártás múzeumaként is működik.

Az autókereskedés leglátványosabb eleme: a két torony

Az Autostadtot végül 2000 tavaszán adták át, tökéletes időzítéssel a régió legnagyobb városában, Hannoverban akkor zajló világkiállítás időszakára ütemezve. A kiinduló ötlet, hogy legyen egy olyan átadóhelye az új autóknak, ami már önmagában is felhasználói élmény, ezzel megvalósult. Az ügyfélközpont a bejárattól rögtön jobbra található, egy magas mozgólépcső vezet hozzá. Ide érkeznek a rendszámtáblájukkal az új tulajdonosok, itt végzik el az utolsó papírmunkákat. Majd átmennek a terület központi részén található épületbe, ahonnan akár ki is hajthatnak azonnal az autóval. De nagyon

pragmatikusnak kell ahhoz lenni, hogy csak úgy elhajtson az új tulaj, miközben ingyenes belépőjegyek és egyéb ajándékok várják az átvétel napján az Autostadtban.

A központ látogató vendégei például akár az új autók átadáshoz vezető útját is kipróbálhatják. A kocsik ugyanis átadásuk előtt két hatalmas, egyenként négyszáz autó tárolására alkalmas toronyba kerülnek, amelyekben körben minden rekeszben egy-egy autó található. A rekeszekből az épület középpontjában elhelyezkedő robotkarok veszik ki a kocsikat, és indítják útjukra, amikor megérkezik értük a tulajdonosuk. Az egyik toronyban be is lehet ülni egy autó nagyságú fülkébe, ami ugyanúgy közlekedik a kör alapterületű épületben, mint az aznapi szállításra váró autók. Annyi extrával, hogy ez a fülke megáll a legfelső emeleten, ki lehet belőle szállni, és be lehet látni az egész Autostadtot és Wolfsburg környékét.

Hogyan jutok el ide? Akár a Wizz Air-rel, amely heti négy közvetlen járatot üzemeltet Budapest és Hannover között. Gépei minden hétfő, szerda, péntek és vasárnap délutánjain szállnak fel, amelyekre irányonként 5290 forinttól lehet jegyet foglalni. Hannoverből nagyjából óránként jár a német szupergyors vonat, az ICE Wolfsburg városa felé. Egy irányba (a vásárlás időpontjától, a jegy fajtájától és a helyfoglalási igénytől függően nagyjából) tizenhét euró körül tudunk jegyet venni. Az út vonattal jóval gyorsabb, mint autóval lenne: nagyjából fél óra alatt elérünk vele Hannoverből Wolfsburgba.

A német autógyártás múzeuma

Az Autostadton belül a Zeithaus épületben található a fő kiállítás. Itt olyan oldtimer autókat nézhetünk meg, amelyek valamilyen szempontból úttörők voltak az autógyártás történetében. Mellette külön épületekben kaptak helyet a Volkswagen csoporthoz tartozó egyéb márkák. Van itt például építészeti szempontból is érdekes pavilonja a Porschénak, a prémium kategóriát bemutató klubháza a Bugattinak és a Bentleynek, valamint a mediterrán életérzést közvetítő, nagy vízfelületekkel és növényekkel körbevett épülete a Seatnak.

A Skoda pavilonjában fémszobrokkal várják a látogatókat, a Lamborghininél szó szerint sötétben tapogatózunk a bemutatójuk előtt. Az Audinál pedig a szokásos audioguide helyett egy, a bejáratnál kapott világító gömb segítségével fedezhetjük fel a kiállítást. Az összes márka közül természetesen a Volkswagen két pavilonja a legnagyobb, ahol a kocsik gyártását és fejlesztés-tervezését mutatják be.

Tesztvezetések még a gyerekeknek is

Egy autós szórakoztatóparkból naná, hogy nem maradhatnak ki a tesztvezetések. Még a gyerekeket is várja egy pálya, ahol kis VW Beetle formájú elektromos autókat vezethetnek. A felnőttek pedig biztonsági tréningekre és kihívást jelentő útviszonyok tesztelésére nevezhetnek be. Utóbbi egy olyan pályán történik, ami ugyan csak egy kilométer hosszú, de még a gyakorlott vezetőket is próbára teszi vizes „csapdáival", libikókázó hídjával, és egy 60 százalékos emelkedővel.

Nyári fesztivál az Autostadtban Nyaranta négy héten át minden este különleges fellépőkkel is várja a látogatókat az Autostadt. Idén egy német Ki mit tud? típusú TV-műsorból az országon belül jól ismert gondolatolvasó, hipnotizőr és számos akrobatikus produkció lép fel esténként az Autostadt színpadjain. Az utolsó előadásokat augusztus 12-én tartják. De a nyári fesztivál jövőre is visszatér. A látogatóközpont belépőjegyén felül ezekre a programokra három eurós kiegészítő jegyet kell váltani a pénztárakban. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Tavasszal pedig igazi romantikus zarándokhellyé változik az Autostadt egy része: Olafur Eliasson kortárs művész ilyenkor építi fel újra és újra „illatalagútját", a 2160 cserepes virágból álló, lassan mozgó hidat, ami összeköti az Audi és a Lamborghini pavilonokat. A növényeket időnként cserélik, így tavasztól őszig mindig átsétálhatunk az illatalagúton.

További autós múzeumok Németországban

1. Mercedes-Benz Museum, Stuttgart

A Mercedes-Benz több emeleten berendezett kiállítással várja látogatóit Stuttgartban. Az a legnagyszerűbb benne, hogy teljes történelmi áttekintést nyújt. Kontextusba helyezi nekünk az összes történelmi eseményt, amelyek hatással voltak az autóiparra. De megmutatja azt is, hogy a motorok fejlődése hogyan lehetett közvetlen vagy közvetett kiváltója történelmi eseményeknek a tizenkilencedik század végétől napjainkig.

A kiállítás a legfelső emeleten indul, ide a földszintről futurisztikus hangulatú liftekkel juthatunk fel. Lefelé haladva emeletenként az autóipar fejlődésének egy korszakát idézik fel, bemutatva az adott időszak legikonikusabb Mercedes-modelljeit. Aki tehát csak az autókra kíváncsi, elég ha a minden emeleten a középpontban lévő kocsikat nézi meg. Ha azonban érdekli a kontextus is, és érti az angol vagy német feliratokat, akkor nézze végig a képeket a falakon ahogy a következő emelet felé halad! Nagyon sok érdekes összefüggést mutatnak be röviden, és nem csak az ipari fejlődés vonatkozásában. Mindeközben az is kiderül, hogyan alakult az autók formatervezése, és, hogy milyen korszellem vagy technológiai ugrás volt hatással erre a területre.

2. Porsche Museum, Stuttgart

A Porsche múzeuma nem foglalkozik a kontextussal, de ezért nem tudunk rá haragudni. Cserében folyamatos vizuális orgazmust biztosít a látogatóknak a kiállított legendás Porsche-modellekkel. Nem kell az autókhoz érteni ahhoz, hogy értékeljük a múzeumot – elég hozzá, ha szeretjük a szépet. A kiállítás egyik legérdekesebb darabja egy régi Porsche traktor. Az audioguide humoros megjegyzése szerint több évtizeddel ezelőtt a traktor volt az utolsó lehetőség, hogy egy farmer bűntudat nélkül írhasson le egy Porschét az adójából.

Ma már az autóknál is drágábban cserél gazdát egy-egy traktor, ha egyáltalán eladásra kínálják. Annyira ikonikus ugyanis állítólag ez a darab, hogy egyetlen megszállott gyűjtő sem érzi teljesnek a gyűjteményét addig, míg egy ilyet valahogy meg nem tud csípni.

3. BMW Welt&Museum, München

Oldimerek és korunk BMW autói egy helyen. Ahogy az Autostadtban, itt is márkakereskedelmi központként is működtetik a múzeumot, így itt vehetik át vadiúj autójukat is a BMW tulajdonosok. Még tesztvezetésre is van lehetőség a BMW Weltben.

4. Museum Mobile, Ingolstadt

Az Audi múzeumában a márka történelmét és a versenyek történetét mutatják be több mint száz régi autón és motoron keresztül. A kiállítótér különlegessége, hogy folyamatosan mozgásban van, mint egy paternoster.

5. Maybach Museum, Neumarkt

Egy igazi zarándokhely az oldtimerek szerelmeseinek, a tízes és a harmincas évek között gyártott Maybachokat máshol nem tudnának megcsodálni.

6. Trabi Museum, Berlin

Mivel mi láttunk itthon elég Trabantot, nekünk nem akkora szenzáció, mint a nyugati turistáknak, de azért egy nosztalgikus időutazásra mi is benevezhetünk a Checkpoint Charlie-tól alig huszonöt méterre található Trabi Museumba, ahol minden a jó öreg, kelet-német Trabantokról szól.