Európán belül talán sehol máshol nem találni annyi, eredeti állapotában megőrzött ötszáz éves épületet, különleges bauhaus házat, és péntek esténként szabadtéri bulival felszerelt gyógynövénykertet, mint Celle városában. Pedig ez még mindig csak néhány jó tulajdonsága az alsó-szászországi településnek.

Celle Németországban, Alsó-Szászország tartományban, Hannovertől fél órás vonatútra található. A várost a 13. században alapították, a következő évszázadban már állandó rezidenciájaként szolgált a Brunswick-Lüneburg ház hercegeinek. Fontos igazságszolgáltatási központ lett – ez a szerepe még most is megvan, ma már tartományi szinten. A város neve nálunk alig ismert, ezért összegyűjtöttünk tíz plusz egy okot, ami változtathat ezen:

Mindenekelőtt az a bizonyos + 1: pénztárcabarát utazás

Hannoverba ugyanis nagyon olcsón lehet közvetlen járatra jegyet venni. A Wizz Air heti négy járatot üzemeltet, kényelmes délutáni indulással, hétfői, szerdai, pénteki és vasárnapi napokon, most például irányonként 5290 forintos ártól. Hannover környéke pedig tele van érdekes kisvárosokkal és látnivalókkal. Celle mellé a világörökségi listán is szereplő, még Cellénél is öregebb házakkal büszkélkedő Goslart, az ezeréves templomairól híres, szintén világörökségi listás Hildesheimet és a Volkswagen szórakoztató központját, az Autostadtot mindenképp érdemes felvenni egy hosszú hétvégi programba.

1. Van egy óvárosa, amit megkímélt a történelem

Nagy szerencsével úszta meg a tűzvészeket és a második világháborús bombázásokat, így itt tényleg eredeti, sokszor közel ötszáz éves házakat csodálhatnak a turisták. A legtöbb hasonló méretű vagy nagyobb német városban csak újjáépíteni tudták az óvárosukat, ha egyáltalán nekiálltak ennek a feladatnak. Az újjáépítések során viszont sok részlet eltűnik. Kezdve rögtön a díszekkel. Ezeket eredeti formájukban őrzik Cellében.

Van például egy 1534-ben épült ház, aminek a fagerendáiba belevéstek egy teljes történetet. Kicsit olyan, mintha egy középkori képregényt néznénk a ház homlokzatán. A történet egy marakodó házaspárról szól, amelyben a férj annyira elragadtatja magát, hogy a középső ujját mutatja a feleség felé.

Egészen egyedi látványban lehet részünk a Poststrassén, itt ugyanis pont sorban egymás mellett helyezkednek el a különböző századokból származó házak. A sarki Hoppener-ház 1532-ben épült, mellette egy 17. századi, majd egy 18. századi, végül egy 19. századi ház áll. Velük szemben pedig egy rendkívül csúnya, 20. századi épület. Így ki sem kell mozdulnunk erről a kis térről, hogy összehasonlíthassuk fél évezred építkezési szokásait.

A reneszánsz városháza az óváros egyik leglátványosabb épülete. Érdekessége, hogy mindaz, amit a falain látunk, optikai csalódás. A bemélyedések és a domborművek nem valódiak, csak egy rendkívül ügyes festő munkái.

2. Néhány üzletében egészen különleges dolgokra lehet bukkanni

A kis alapterület és a rendkívül alacsony - a legrégebbi házak esetében akár 180 centi alatti -belmagasság miatt a globális márkák nem a belváros sétálóutcáin telepedtek meg, nekik több helyre van szükségük. Cserében azonban tele a belváros apró boltokkal. Van köztük sok kacatos is, de néhány helyen igazi különlegességekre bukkanhatunk. Az egyik bolt, ahová mindenképp érdemes betérni, a Zapfhahn. Itt rengeteg helyi és nemzetközi alkoholos italt kóstolhatunk és vásárolhatunk tetszőleges mennyiségben, akár egész kis adagban kimérve. Mellette fűszereket, kézműves termékeket és minőségi borokat is tartanak. De a legjobb, amit itt tehetünk, ha kiülünk az aprócska udvarra, ahová az üzlethelyiség végéből nyílik az ajtó, és rendelünk egy pohárral a ház borából.

A másik boltkülönlegesség a Huth's Kaffee & Feinkost, ahová belépve már az illatokról meg tudjuk mondani, hogy mit is árulnak. A pörkölt szemeskávé igazi illata lengi be az egész boltot. Mellette annyi delikát élelmiszert tartanak, hogy könnyebb lenne azt felsorolni, hogy mit nem, mint azt, hogy mi mindent igen. De a kávé illata a legmeghatározóbb. A látvány szempontjából pedig az itt eltöltött pár perc felér egy időutazással: a berendezés szinte minden eleme évtizedekkel ezelőttről, akár még a bolt kezdeti időszakából származik.

3. Cellének van egy 24 órás múzeuma is!

Persze ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal nyitva lennének, hanem azt, hogy a délután ötös zárást követően is tartogat látványosságokat a múzeum azoknak, akik elsétálnak mellette. A tematikája a hangokra és a fényekre épül. Sötétedés után elindulnak a fényjátékok a falakon és a kültéri fémlépcső aljára szerelt nagy kék, rendőrautókat idéző villogókat is felkapcsolják.

4. Itt található Németország legrégibb barokk színházterme

Mégpedig a huszonnégyórás modern múzeummal szemben, az út túlsó oldalán, Celle kastélyában. Az apró terem eredetileg a hercegek, vendégeik és az udvar szórakoztatására készült, de még ma is működik. A kastély barokk termeit önállóan is be lehet járni, de a színházterem, a korabeli konyha és a kifogástalan állapotban megmaradt kápolna csak külön jeggyel, vezetett túrával látogatható.

5. A legkülönlegesebb bauhaus épületek sorakoznak a városban

Több bauhaus stílusban épült házat, sőt, egy általános iskolát is találunk Cellében. Az utóbbi nagy ritkaságnak számít egész Európában. 2019-ben ünneplik a bauhaus mozgalom elindulásának századik évfordulóját Németországban, amelyre több programmal is készül a város. A tervek egyelőre nem véglegesek, de felmerült olyan ötlet is, hogy néhány bauhaus házat berendeznek a húszas, harmincas évek bútoraival és kiegészítőivel, és szállodaként üzemeltetik majd azokat. Imádnánk, ha ez például megvalósulna!

6. Itt illatozik Európa egyik legnagyobb gyógynövénykertje

Egészen pontosan a Wittinger strasse 76. szám alatt. Itt nyitvatartási időben minden nap tíztől este hatig sétálgathatunk, közben pedig megismerhetjük a különböző gyógynövények hatásait. Ha azonban valami szokatlanabb élményre vágynak, akkor egy nyári péntek este jöjjenek ki ide, ilyenkor ugyanis bulikat rendeznek a kertben.

7. Itt áll a világ egyik legszebb börtönépülete

És ami meglepő, hogy még ma is működik. Olyan elítéltek kerülnek ide, akikre minimum nyolc év szabadságvesztés vár. Az épület a vasútállomáshoz közel található, a város felé sétálva a bal oldalon, ahol a park kezdődik. Nem lesz nehéz észrevenni, mert olyan, mint egy kisebb palota, és rengeteg kamera őrzi. A rabok által készített termékeknek külön boltot hoztak létre, ennek bejárata az utcáról nyílik, és még csak nem is kell hozzá szigorú beléptetési procedúrán átesnünk.

8. A világ legkisebb egyeteme is Cellében működik

És a helyiek szeretnek is ezzel büszkélkedni. Összesen hét diák jár az intézménybe. De jövőre állítólag már tizenketten lesznek. Az egyetemen az olajkitermelésre specializálódó mérnököket tanítják.

9. Cellében szeretik a méheket

És tesznek is értük, mert belátták, hogy nagy gond lenne, ha eltűnnének. Ezért speciális, vadvirágokkal beültetett virágágyásokat helyeztek el még a palota előtti parkba is, a főutcát pedig olyan pihenőszigetekkel szerelték fel, amelyek közepébe szintén vadvirágokat ültettek. Mivel padot is szereltek rájuk, az utcabútor itt egyszerre szolgálja a járókelőket és a méheket. Ha ide ülnének le, arra figyeljenek, hogy lehetőleg ne ijedjenek meg tőlük, és ne csapjanak le egy méhet sem.

10. És, hogy még miért épp Celle?

Mert Cellénél kezdődik az egészen messze, északra elnyúló természetvédelmi körzet, a Lüneburger Heide. Az itt található lilás színű növény elképesztő látványt nyújt júliusban és augusztusban, amikor virágzik. Kivéve idén, amikor annyira száraz és forró a nyár, hogy alig borult virágba a Lüneburger Heide; pedig egyébként joggal érdemli ki az Észak Provence-a címet.