Ezeken a horvát strandokon nem biztos, hogy lesz hely a törölközőjének

A nagy forróságban mindenki a közeli vízpartokra igyekszik, nem véletlen, hogy zsúfolásig megtelnek Horvátország legnépszerűbb strandjai. Korábban már felsoroltuk azokat az üdülőhelyeket, amelyeket a kutyájukkal érkező turisták népesíthetnek be. Itt pedig megnézheti az ország legszebb strandjait is, amelyek valószínűleg szintén hemzsegnek a nyaralóktól. A horvát partokon már a szabadtéri szálláshelyek háromnegyede is megtelt, az idén meglepően sokan döntöttek úgy, hogy a hotelszobák helyett kempingekben alszanak. A horvát Dnevnik napilap pedig reggel arról írt, hogy az elmúlt napokban néhány strand annyira megtelt, hogy tényleg kérdésessé vált, vajon jut-e még szabad hely a most érkező turisták törölközőinek. Az alábbiakban arról olvashatnak, hogy miért ezek a partszakaszok a legnépszerűbbek.

Plava plaža, Vodice

Ez a strand egy kilométer hosszan nyúlik végig a tenger mentén, és olyan népszerű, hogy területén már a nyár elején egymást érik a napozó turisták. Nem véletlen, hogy sokan választják ezt a helyet a kikapcsolódásra, hiszen a parton minden karnyújtásnyira van: a gyorséttermek, a kávézók és a bárok is egymás után sorakoznak. A part változatos természeti adottságait is sokan kedvelik: lehet hűsölni a betelepített pálmafák alatt, de a legnagyobb hőség elől a fenyők alatt is találunk menedéket. Azért, hogy biztosan jusson hely a hűvösben, tanácsos a kora reggeli órákban megérkezni a strandra - ilyenkor még nincs tömeg, és a frissítő tengerben is lesz hely a reggeli úszáshoz - javasolja a horvát lap.

Plaža Buba, Makarska

A 250 méter hosszú makarskai strandon az egész család kellemes környezetben nyaralhat. Az viszont könnyen megeshet, hogy a gyerekeknek már nem jut hely a fa alatt - ezért érdemes napernyőt bérelni. Ha a nyaralást nem a netre kötve töltenék, de egy-egy alkalommal mégicsak szeretnének az otthon maradt családtagokkal is csetelni, akkor keressék meg a parton kiépített ingyenes wifi-hotspotot. Amennyiben megéheznének vagy csak innának valami frissítőt, akkor sem kell messzire menniük: pizzériából, bárokból és kávézókból sincs hiány ezen a strandon.

Medulin strand, Medulin

Ezt a gyönyörű homokos tengerpartot, a játszóterei és vízi csúszdái miatt elsősprban a kisgyerekes családoknak ajánlja a horvát lap. Amíg a gyerekek élvezik a vízi mókát, önök akár a táncparketten is szórakozhatnak egyet - ezen a strandon még ilyen is van!

Planjka strand, Stara Novalja

Erre a strandra nemcsak a kristálytiszta, kék tenger látványa vonzza a turistákat, de az is sokaknak kedvére van, hogy a szálláshelyek nagyon közel vannak a parthoz. Így nem kell sokat sétálni ahhoz, hogy csobbanjanak egyet.

Pokonji dol strand, Hvar

A kavicsos strand, árnyékot adó fákkal teli tengerparttal várja a turistákat, ráadásul a part közelében számos kiadó apartman közül lehet válogatni. A horvát lap mégis azt ajánlja, ha nem szeretne tömegben nyaralni, válasszon inkább egy másik, kevésbé ismert üdülőhelyet.

Sveti Jakov strand, Dubrovnik

Dubrovnik a Trónok harca sorozat forgatási helyszíneként rengeteg turistát vonzott már az elmúlt években is. De nemrég a szerelmeseknek is ezt a tengerparti várost ajánlottuk úticélul, ugyanis itt nyitották meg a Szerelmi történetek múzeumát. És persze nemcsak a város látványosságai miatt nyaralnak itt olyan sokan, hanem lenyűgöző strandjai miatt is - ezért megeshet, hogy itt sem marad mindenkinek hely a napozásra.

Nagy strand, Omiš

A horvát lap szerint Omiš Horvátország egyik legszebb városa, és a legszebbek között említi a tengerpartját is. A part előnye, hogy akadálymentes sétányai vannak, így a kerekesszékesek is gond nélkül közlekedhetnek a strandon. A turisták mozgását legfeljebb a jelenleg itt nyaraló hatalmas tömeg nehezíti meg.

Slanica strand, Murter

Slanica a horizonton húzódó kék tengerével, sziklás partjaival és homokos strandjával olyan sok kikapcsolódni vágyó turistát vonz, hogy a főszezonban szinte moccanni sem lehet a parton. A sétányon kerékpárosok cikáznak és családok vonulnak végig, a vízben pedig rengetegen lubickolnak - ezért csak azoknak ajánljuk az ideutazást, akik szeretik a nyüzsgést. Amennyiben úgy dönt, hogy a tömeg ellenére is itt szeretne nyaralni, számos tengerre néző kávézóban és étteremben pihenhet, aztán ha úgy tartja kedve, a vízisíelést is kipróbálhatja. A gyerekek sem fognak unatkozni: a kicsiket vizes játszótér és csúszdák várják.