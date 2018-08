Kemping bumm Horvátországban - egyre többen szállnak meg a szabadban

Horvátország csak úgy hemzseg a tengerparti kempinghelyektől, nemrég mi is megmutattunk egy gyűjteményt a legszebbekről. Sőt, most már egyre felszereltebb glampinghelyek közül is válogathatnak, ha a természet közelségében szeretné tölteni a nyaralást. Ha azonban még sosem töltötte a horvát nyaralását a szabad ég alatt, akkor érdemes elgondolkodnia, hogy kipróbálja - a horvát kempinghelyek ugyanis egyre színvonalasabbak és évről-évre népszerűbbek. Jelenleg a táborok háromnegyede megtelt - írja a horvát Slobodna Dalmacija lap.

A legtöbben Splitben és környékén bérelnek kempinghelyet a nyaralás idejére, itt 8,6 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma az előző évekhez képest. Zadar és Dubrovnik közelben is egyre többen választják a szabadtéri szálláshelyeket, pontosan 2,6 százalékkal többen, mint tavaly, és nincs ez máshogy ©ibenik körzetében sem, ahol hasonló arányban nő a kempinhelyek keresettsége.

A kempingek népszerűbbek a szállodáknál Horvátországban

Igaz, továbbra is sokan szállnak meg hotelekben vagy magán házakban, mint a sátrakban vagy a kempingek mobilházaiban, de ha továbbra is így folytatódik ez a tendencia, könnyen üresen maradhatnak a szállodák - hangsúlyozza a horvát lap utalva arra, hogy az elmúlt években rohamosan megnövekedett a kempinges férőhelyek iránti kereslet Horvátországban. És ez talán nem is olyan meglepő: ezek a pihenőhelyek amellett, hogy szép környezetben fekszenek, jól felszereltek, a legtöbb ingyen wifit, plazma tv-t, konyhát és sok esetben zuhanyzókat is tartalmaz.

A jó helyeket viszont meg is kell fizetni: Dalmácia térségében egy család közel 50 euróért kap kempinghelyet egy éjszakára - írja a lap. Horvátország egyébként ma az ötödik legdrágább ország Európában, ha a kempingáraikat vesszük figyelembe. A kempingezésért Svájcban kérik el a legtöbbet, amelyet Olaszország, Dánia és Hollandia követ a sorban. (Top10-es lista az országokról itt.)

Talán a borsos áraknak köszönhető, hogy a magyarok egyelőre szívesebben szállnak meg szállodákban, mint kempingekben. A horvát kempingeket jelenleg a németek kedvelik leginkább, de egyre több szlovén, cseh és lengyel is ezeket választja a nyaralás idejére. Van is miből válogatniuk: a legnagyobb kempingbázis Zadar térségében van, itt összesen 259 kemping működik, ami azt jelenti, hogy összesen 33 532 személyt tudnak befogadni egyszerre. Split térségében jelenleg 75 kemping közül választhatnak a turisták, ©ibenik körzetében pedig 102 kemping várja az üdülőket.