Frankfurt igazi világváros felhőkarcolókkal, napi több mint hatszázezer ingázóval és Európa pénzügyi központjával, mégis tele van a város hangulatos kis részletekkel, amit turistaként is élvezhetünk. Ráadásul szeptember végén Frankfurt visszakapja a második világháború során lebombázott óvárosát is. Mi néhány napja jártuk be, tartsanak velünk most olvasóink is Frankfurt újjáépített történelmi negyedébe!

A második világháború kezdetén mintegy kétezer, már akkor is többszáz éves fagerendás ház állt Frankfurtban. A háború végére egyetlen egy maradt meg belőle. Az óvárost a hatvanas és hetvenes években a kor ízlésének és trendjeinek megfelelően újra beépítették, de a kétezres években a város megelégelte ezeket a személytelen épületeket, és döntés született arról, hogy újra felépítik régi óvárosukat.

Dom-Römer Projekt – az új óváros

A frankfurti katedrális (Dom) és Römerberg tér által közrefogott területen lebontották a háború utáni időszakban felhúzott épületeket, helyükre pedig korabeli források alapján építették meg a régi időket idéző házakat. A projekt 2007-ben indult, a hivatalos átadás pedig szeptember végére várható, de már július elején lebontották a kordonokat, és a kíváncsiskodók már most bejárhatják az újjáépített területet.

Az újjáépítésnél fontos szempont volt, hogy ne egy az egyben hozzák vissza az épületeket, mintha „mi sem történt volna", hanem inkább hangulatában. Így a projekt keretében felépített harmincöt ház közül húsz tényleg épp, hogy csak felidézi az ott álló elődjét: például a formái, az arányai, az ablakainak elhelyezkedése azonos a régi épületével, miközben jól látható rajta az is, hogy modern épület.

Ugyanakkor tizenöt kulcsfontosságú, történelmi szempontból is kiemelkedő házat az utolsó részletig próbáltak az elődjével azonos kinézetűre felépíteni. Ilyen például a Goldenen Waage, azaz az arany mérleges ház. A bejárata felett két évszám is szerepel: egyik az eredeti építés éve, másik pedig az idei, 2018-as év, amikor újra átadják a házat a városnak.

A projekt érdekessége, hogy minden új épületet előre eladtak lakóháznak, irodának vagy üzletnek, így önfinanszírozóvá tették az újjáépítést.

Kihagyhatatlan látnivalók Frankfurtban ♦ A Goldenen Waage közelében található a modern művészeti múzeum, a Museum für Moderne Kunst, amit a formája miatt a helyiek csak tortaszeletként emlegetnek. ♦ Aztán ott van a Szent Bertalan-dóm, amelynek történelmi jelentősége, hogy a források szerint egy régi kis kápolnájában tartották a császárokat megválasztó gyűléseket. Az itt található található oltárok és díszek mind eredetiek, a legtöbbet sikerült biztos helyre vinni még a bombázások előtt. De még azok a tárgyak is megúszták sértetlenül, amiket nem sikerült elszállítani onnan, ugyanis egy felújítás miatt épp be voltak falazva. Bár az eredeti ablakok már nem jártak ilyen szerencsével, egy helyen még a régi díszes ablak is megvan, a főoltártól balra eső beszögellésben. ♦ Az újjáépített „új óváros" másik végén találjuk Römer középkori épületét és egyben a város egyik legfontosabb történelmi emlékét, amely hatszáz éve városházaként működik. A Goethe-Museum Goethe szülőházában van. (Bejárat a mellé felhúzott modern épületen keresztül.) Goethe apja a polgármester jobbkeze volt, ezért kicsit néha bátrabban szegte meg a szabályokat, mint átlag polgárként tehette volna. Ennek eredménye például az utcára merőleges falra nyitott ablak, amit hivatalosan tilos lett volna berakatnia oda. Goethe szobája a legfelső emeleten volt, ott írta Az ifjú Werther szenvedései regényét is. ♦ A Majnáról elnevezett Main Tower kétszáz méteres magasságával a legmagasabb, nagyközönség által is látogatható épület Frankfurtban. Kilátó-teraszáról a város teljes körpanorámája tárul elénk. ♦ De érdemes bejárni a Majna két partján és a közeli utcákban elhelyezkedő Museumsufer névre keresztelt múzeumnegyedet is! ♦ Frankfurt főpályaudvara páratlan összeköttetést biztosít a régió további látványosságaihoz. A 19. századi népszerű fürdőváros, az „Észak Nizzájaként" emlegetett Wiesbaden háromnegyed órás vonatútra, a rajnai borvidék felkapott kisvárosa, Rüdesheim am Rhein másfél órára van vonattal Frankfurtból.

Élhető metropolisz – parkok a Majna partján

Frankfurt alsó rakpartját évekkel ezelőtt parkosították. Így ma a Majna partján hosszan füvesített területek, kávézók, szabadidős parkok, kosár- és gördeszkapályák váltják egymást. Turistaként is nagy élmény kijönni ide egy szendviccsel, vagy itt letudni az esti futást.

A terület legújabb része az Európai Központi Bank épületének környéke, ahol ügyesen beépítették a régi vásárcsarnokot is az új üzleti negyedbe. A Majna partján pedig meghagyták a sínek és a korábban ott járó áruszállító vasúti kocsik egy részét. Ezzel sokkal élhetőbb környéket hoztak létre, mintha csak teljesen modern, steril épületekkel tették volna tele, és mementót tudtak állítani a városrész történelmének is. Az ott található Oosten-Realwirtschaft am Main nevű étterem legfelső teraszáról szuper élmény a naplemente.

Frankfurtban megszállni – ez sem mindennapos élmény

Mint minden világváros, Frankfurt is tele van különböző pénztárcákra szabott szállásokkal a hostelektől kezdve az airbnb-lakásokon át a luxushotelekig, de néhány igazán különleges helyet is találtunk köztük:

1. A frankfurti főpályaudvarnál található Le Meridien luxushotel érdekessége, hogy épületét 1903-ban egy magyar származású férfi építette, és a külső zöld csempeborítást is Magyarországról hozatta. Már ő is szállodát működtetett itt, most pedig a Le Meridien üzemel benne. A szálloda pont most esett át egy teljes felújításon, így annak, akinek az utazás költségvetésébe belefér ez az árkategória, tökéletes választás lehet. Mellette szól még a különleges, barbecue ételekre specializálódott étterme, a közösségi tereiben rendezett kiállítások és a szálloda előtti park, ahol nyáron laza hangulatú sörkert, télen pedig karácsonyi vásár kap helyet.

2. A 25hours Goldmann hotel különlegessége, hogy minden egyes szobája teljesen egyedi berendezést kapott. A dizájn mögött pedig mindig van egy személyes történet is. A történetekből egy színes, vastag, nagyalakú könyv is készült, ami minden szobában megtalálható. A Goldmannba készülve tahát nyugodtan otthon hagyhatjuk az úti olvasmányt, nem csak a Biblia fogad majd minket a szobában. És még csak autót sem kell feltétlenül bérelni, ha itt szállunk meg. A szobaár néhány órára tartalmazza a szálloda Mini Cooperjének használatát is.

3. Pár hónapja nyílt a reptér mellett a Hyatt Place szálloda, amely olyan utazásoknál tökéletes választás, ahol az átszállás miatt csak másnap tudunk továbbindulni. Fel vannak készülve az ilyen típusú vendégekre: a 24 órás recepció dolgozói a szállodalánc filozófiájának megfelelően „házigazdaként" működnek. Így ha valaki hajnalban érkezik, vagy felébred az időeltolódás miatt, akkor átállnak a bárpultba, snacket, kávét, innivalókat szolgálnak fel. És a nap 24 órájában igénybevehető a konditerem is.