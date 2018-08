Velence betiltotta a kajakot, kenut és más hobbihajókat a csatornákon

Augusztus első hétvégéjén két halálos baleset történt egymás után a velencei lagúnában, pedig a hatóságok pont ilyesmitől tartva már augusztus 1-jei hatállyal korlátozták a csatornán használható hajókat.

A helyiek és a turisták is át kell gondolják, milyen járművel közlekednek majd a jövőben Velencében, mert a korlátozás több hajótípust is érint – írja a Travel and Leisure. A kajak, kenu és SUP egyértelműen tiltás alá került. A történelmi óvárosban élő vagy ott üzlettel rendelkező lakosok azonban mentesülnek a tiltás alól.

Aki pedig gondolázni szeretne, ez természetesen továbbra is megengedett.

A csatornákon használható hajókra vonatkozó törvényeket egyébként folyamatosan szigorítják azóta, hogy 2013-ban egy német turista életét vesztette egy hajóbalesetben - az első lépés az volt, hogy csökkentették a kompok számát. Augusztus elsejéig már a szórakozási céllal használt motorcsónakokat is csak meghatározott időszakokban lehetett használni.

A korlátozás a Grand Canal-ra, a Cannareggio Canal-ra és több más csatornára kiterjed, a kisebb mellékcsatornákon pedig csúcsidőben tilos majd hajókázni. Ha velencei utazást tervez, érdemes tehát csak a tömegközlekedésben gondolkodnia.