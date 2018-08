Dalmácia a világ legszebbjei között ékeskedik

Úgy látszik, Amerikában felkapottak idén a horvát tengerpartok: nemrég Horvátország legszebb strandjait rangsorolta az amerikai CNN, most pedig a világ legszebb partszakaszai között említi Dalmáciát az ugyanez a lap.

Az amerikaiaknak az tetszik a leginkább Dalmáciában, hogy értékeket kínál: a történelmi városok a térség múltját idézik fel, mindezt régi váraikkal, szépen megőrzött római romjaikkal, valamint hangulatos, macskaköves utcáikkal. A lap kiemeli a spliti Diocletianus palotát is, mint lenyűgöző történelmi látnivalót. Az épület 3000 éves romjai, valamint több ezer éve megmaradt sikátorai lenyűgöző látványt festenek az idelátogatók szeme elé.

A térségben számos természeti csodával is találkozhatunk: Dalmácia tengerpartjai mentén 78 sziget vár a felfedezőkre – ezeket motorcsónakkal vagy vitorlással is meglehet közelíteni, de ha itt járnak, érdemes egy sétát tenniük a Plitvicei-tavak körül is, amelyek mélykékben, türkizben, világoszöldben pompáznak. A Plitvicei Nemzeti Parkról korábban is írtunk már: ez ugyanis egy olyan hely, amiért sokan a fél világot átutazzák, hogy egyszer az életben láthassák, nekünk pedig olyan szerencsénk van, hogy csak a szomszédba kell utaznunk érte.

Ha a világ egyik legszebb tengermenti térségében járnak, akkor a Krka Nemzeti Parkot is érdemes felkeresniük, ugyanis épp felújítás alatt áll, ami azt jelenti, hogy hamarosan elektromos hajókkal indulhatnak el a szervezett kirándulásokra a látogatók. Jövő nyáron a gyerekek új játszótéren játszhatnak, és a tervek szerint a turistáknak egy kilátót is építenek.