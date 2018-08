Pizzaszeletet négy euróért, hamburgert húszért kap a horvát strandokon

Ha Horvátország 11 legszebb partszakaszainak egyikén nyaralnak, vagy esetleg a magyarok kedvenc szigetén, a Vir-szigeten, akkor jobb, ha visznek magukkal némi harapnivalót a strandra. A horvát tengerpartokon ugyanis igen borsos árat kell fizetni az ételekért - írja a szerb Dnevnik lap, amely a horvát tengerparti strandokon az ételekért és italokért elkért, egészen megdöbbentő árakról ír.

Ha például Hvar szigetén tervezi eltölteni a nyári szabadságát, egyetlen szelet pizza is drága mulatság lesz: az árusok 4 eurót kérnek a még csak nem is igazán laktató harapnivalóért. Akkor sem jár jobban, ha egy kiadósabb hamburgert vásárol, ezek közül a legegyszerűbb is 20 euró. Ugyanezen a szigeten hat euró egy adag sültburgonya, a szendvicsek ára pedig 13 euró körül mozog.

Miközben az is érthető, ha a Horvátországban tomboló forróságban egy korsó hideg sörre is megszomjazik az ember - márpedig, ha így tesz, négy eurójába kerül majd, egy palack vízért valamivel kevesebbet, három eurót kérnek. Az esti fagylaltozások sem lesznek túl olcsók: egy gombóc mintegy 2 euróba kerül a horvát tengerpart legtöbb helyein.

Sok turista igyekszik úgy spórolni, hogy az ételt a helyi bevásárlóküzpontokban szerzi be. Nos, ki kell, hogy ábrándítsuk: itt sem ússza meg sokkal olcsóbban a bevásárlást. A szőlő kilónkénti ára például 5 euró, fügét négy euróért tud vásárolni.

Persze a legutóbbi hírek szerint a görög tengerpartokon sem lehet olcsóbban falatozni, ráadásul az ottani strandokról az ételt is kitiltották, így a turisták a legtöbb helyen kénytelenek megvenni a drága tengerparton kínált ételeket.