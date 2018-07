Meseszép tóhoz vezet Horvátország egyik legklasszabb túraútvonala

Horvátország hemzseg a látnivalóktól: ott vannak például a csodaszép nemzeti parkok, és a hangulatos tengerpartokon is igazi kikapcsolódásra lelhetnek a turisták (a legszebb 11 horvát strandot itt gyűjtöttük össze, a kutyabarát tengerparti szakaszokat pedig itt). Mivel egyre több magyar dönt úgy, hogy ezt az országot választja a nyári pihenésre, ezért most egy olyan túraútvonalra hívjuk fel a figyelmüket, amely bár bejárható a nyaralás egy hűvösebb napján, de akkor is jó választás lehet, ha egyszerűen csak hegyeket, erdőket, tavakat és patakokat is szeretne látni a tenger mellett.

A Dnevnik horvát lap például a Fužine és Klenovica közötti 45 kilométeres útszakaszt ajánlja a természet szerelmeseinek. A túrázók már a kiindulópontban sem fognak csalódni: Fužine területén a kristálytiszta vizű Bajer-tó gyönyörű látványa fogadja őket.

Érdemes kora reggel meglátogatni ezt a tavat, hiszen ilyenkor még teljes nyugalomban járhatja be a partmenti sétányokat, a csendet mindössze a madárcsicsergés hangja töri meg. Tovább haladva Klenovica irányába, Ličre érkezik majd, ahol a tó látványát hegyek váltják fel, a kis várost ugyanis a Bitoraj, Viševica és a Kobiljak magaslatok veszik körbe. A kisvárosban bejárhat egy falumúzeumot és néhány régi épületet, de érdemes letérnie az aszfaltos utakról is egy séta erejéig, a hegyek erdős ösvényei ugyanis igazi hűsítő élményt nyújtanak majd egy strandolás után.

Ha ezek után megéheztek, a Viševice hegy oldalán igazi gasztronómiai különlegességek közül válogathatnak. A térség éttermeiben mindenképp érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat, a horvát lap vándorai szerint legalábbis ebben biztosan nem fognak csalódni. Ébéd után aztán folytathatják a túrát, és célba vehetik a szintén kevésbé ismert Novi Vinodolski települését. Már az odavezető utat is imádni fogják, hiszen gyönyörű tengerre néző kilátásban lesz majd részük. A városba érve aztán kedvükre sétálgathatnak az érintetlen tengerparton, ahol olyan izgalmas, régi épületekkel találkozhatnak, mint például az alábbi képen látható Szent Marinus-kápolna.

Innen már csak néhány kilométerre van az túraútvonal vége, Klepenica, ahol a térségre jellemző kopár hegyekkel találkozhatnak. Amennyiben a kirándulás végén kedvük támadna megmártózni a tengerben, itt arra is lesz lehetőségük!