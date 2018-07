Markológépet vezethetnek a turisták Sutomore partján

Bármennyire is hihetetlennek tűnik, a montenegróiak valóban egy markológépet parkoltak le Sutomore strandján - ezzel akarnak feledhetetlen tengerparti élményt nyújtani a látogatóknak. A nem mindennapi turisztikai látványosság tegnap jelent meg a TravelMontenegro.me facebook-oldalán, a fotón egy sárga színű kanalas-kotró látható, és mellette egy tábla a szolgáltatás áráról. A kis munkagépet akár önök is kipróbálhatják, egy próbavezetésért 2 eurót kell fizetniük.

Az ötletre sokan reagáltak, de a vélemények megoszlanak: a legtöbb hozzászóló viccesnek tartja az ötletet, de akadnak olyanok is, akik szégyennek nevezték az egyedülálló turisztikai mókát. Egy valami biztos: nem mindennapi élményben lesz része annak, aki kipróbálja milyen vezetni a kis, sárga munkagépet. A helyiek egyébként nem csak ezzel a vicces turisztikai mutatvánnyal vonzzák a látogatókat, hanem olcsó szálláshelyeikkel is: tengerpartjaikon akár 5 euróért is találnak szállást. Azzal viszont számolniuk kell, hogy a tengervíz tisztasága nem mindenhol elsőosztályú.