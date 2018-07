Ezzel a mobilalkalmazással egyszerűbb a parkolás Horvátországban

A PayDo applikáció lesz a legjobb barátja, ha autóval indul Horvtországba nyaralni, ez az alkalmazás ugyanis jelentősen leegyszerűsíti a parkolási díj befizetését. Ha megtörtént már önnel, hogy tévedésből rossz zónára váltott parkolójegyet, vagy hálózatgondok miatt nem sikerült sms-ben befizetnie a parkolást, akkor tudja milyen borsos árat kell fizetni ez esetben a bűntetésért. Az új fizetési rendszerrel elkerülheti a nem várt, plusz kiadást. További előnye, hogy nem von magával plusz költségeket, mint az SMS szolgáltató - a bankkártyájáról, csak a parkolás díját vonják le - tudtuk meg a tportal.hr híréből.

Az alkalmazást összesen 19 városban tudja használni, többek között Splitben, Zadarban, Dubrovnikon, Pulán, Poreč városában, Rovinjban, ©ibeniken és Crkvenicán is. Hamarosan további városokban is aktiválják a rendszert. Az ingyenes applikációt android alapú és iPhone telefonjára a paydo weboldaláról töltheti le. Amennyiben a könnyítések ellenére sem szeretne bajlódni az autó parkolásával és a hosszú út levezetésével, akkor jó, ha tudja, hogy naponta indulnak vonatok és autóbuszok is a horvát tengerpartokra.