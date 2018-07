A biztonság kedvéért regisztráljon mielőtt elutazik

Futótűz pusztít Görögországban, Athén környékén, a halálos áldozatok száma már nyolcvanegyre emelkedett, és számos embert továbbra sem találnak - írja az MTI. Montenegróban is előfordulhatnak erdőtüzek a nagy nyári forróságban - erre nemrég a turisták figyelmét is felhívták a helyiek. A tűztilalomra érdemes odafigyelni, azért is mert rengeteg magyar turista nyaral a térségben. Tavaly a magyarok másik közkedvelt üdülőhelyén, a dél-dalmáciai Makarska riviéra közelében pusztított az erdőtűz, akkor 800 turistát kellett kiköltöztetni a gyorsan terjedő tűz miatt a hotelekből.

Amennyiben külföldre utazik a közeljövőben, érdemes regisztrálnia magát a konzuli szolgálat honlapján, ahol a személyes adatai mellett azt is pontosan meg kell adnia, hogy melyik országban, és városban tölti a szabadságát, így baj esetén, gyorsan el tudják érni. A honlapon tájékozódhat az egyes országokról, a veszélyes vagy úti célként nem ajánlott helyekről is.