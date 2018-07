Ez a turisták új kedvence a Makarska riviérán

Ha szeretik a könyveket, akkor remekül fogják érezni magukat a Makarska riviéra Gradac tengerpartján, ahol megnyílt az ország legnagyobb strandkönyvtára. A kínálatban dán, norvég, svéd, angol, német, cseh, szlovák, olasz és lengyel nyelvű olvasmányt is talál, de remélhetőleg hamarosan magyar könyvek is lesznek - ez csak a turistákon múlik.

A könyvtár egész nap nyitva tart, és bárki szabadon elviheti magával a kiszemelt irodalmat, még szólnia sem kell róla senkinek - írja a Jutarnji horvát napilap. A könyvtár további érdekessége, hogy a polcokra bárki felteheti a már kiolvasott könyveit, ezzel is gazdagítva az olvasmányok kínálatát. Hogy ne érezze magát veszteségben, helyette valaki más könyvét nyugodtan magával viheti.

A strandkönyvtár további előnye, hogy az esti órákban is lemehet a partra olvasni, ugyanis a fa házikóban olvasófényt is talál, sőt mobiltelefontöltő is van, ha épp arra volna szüksége azt is ingyenesen használhatja.