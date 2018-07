A világ legszebb utcáját keresik? Brazíliában találják meg

Brazíliában van egy utca, amelyet sokan a világ legszebb utcájaként tartanak számon. A brazíliai Porto Alegre-ben található Rua Goncalo de Carvalho egy csodálatos fasorral tűnik ki a többi nagyvárosi utca közül, mivel alagúttá összenőtt fái, amolyan oázisként vidítják fel az egyébként túlzsúfolt városnegyedet.

A Brazília legdélebbi államában, a Rio Grande do Sul-ban található Porto Alegre híres utcáján több mint száz hatalmas tipuana fa (rózsafa) szegélyezi mindkét oldalt. A fákat az 1930-as években a helyi sörfőzde dolgozói ültették, de mára már annyira megnőttek, hogy a helyiek és a világ bámulatára egy olyan mikroklímát hoztak létre, ahol a kánikulában is hűvösebb van és frissebb a levegő - írja a medium.com.

A különleges szépségű utca évek óta vonzza a turistákat, de nem csak szépsége, hanem érdekes története miatt is. Akkor vált ugyanis világszerte ismerté, mikor megmentéséért 2005-ben világméretű kampány indult. Sokan fogtak össze, hogy megmentsék az életveszélyesnek és öregnek titulált fákat, de a nagy visszhangot keltő botránynak köszönhetően végül összegyűlt annyi aláírás, hogy a fasor, ami mára egy több mint 500 méteres alagutat hozott létre, megmeneküljön.

A tipuana fasort később a polgármester is védelem alá helyezte, 2006. június 5-én pedig a Rua Goncalo de Carvalho-t a város történelmi, kulturális, és környezeti örökségének nyilvánította. A világ legszebb utcája azóta is évről évre egyre több látogatót vonz a városba, mely Brazília déli részének legnagyobb kikötőjeként is szolgál.