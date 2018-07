A idei strandszezonban többen is vízbe fulladtak Montenegró partjainál, így a kormány egyre szigorúbb törvényeket hozott a strandolásra vonatkozóan. Miután egy 19 éves fiatal a nagy szél miatt életét vesztette a vízben a múlt héten. A turistákat megkérték, hogy ne fürödjenek szeles időben a nyílt tengeren, ugyanis életveszélyes. Most tovább szigorították a strandolásra vonatkozó szabályozásokat. Ezekről számolt be az iKragujevac szerb lap.

Ugrálni és a nyílt tengerre beúszni sem tanácsos - erre figyelmeztetik a turistákat a montenegrói Vöröskereszt aktivistái és a vizimentők egyesületének tagjai is. Az első szabályt azzal indokolták, hogy a turisták nem tudhatják milyen éles sziklák vagy tárgyak helyezkednek el a vízben, és ha ezekre ráugranak, az súlyos sérüléseket okozhat, sőt halálos kimenetelű is lehet. Mivel a térségben jellemző a szeles időjárás, ezért az új strandolási szabályok azt is előírják, hogy a fürdőzők nem úszhatnak túl messzire a parttól, illetve, ha mégis megteszik tudniuk kell, hogy ott már nem számíthatnak a vizimentők segítségére.

Az erős áramlatok és a nagy hullámok a magyarok körében is közkedvelt Ulcinj tengerpartján és Ada Bojana térségében veszélyeztetik leginkább a fürdőzőket. A montenegróiak arra is felhívták a turisták figyelmét, hogy alkohol hatása alatt tilos a vízbe menni. A partokon dolgozó őrök erre is fokozottabban figyelnek ettől a naptól kezdve és hazaküldik azokat, akik ittasan tartózkodnak a tengerben.