Az európai Alcatraz rémisztőbb nevezetesség, mint az eredeti

Az európai turisztikai nevezetességek népszerűségi listáját – melyen olyan helyszínek vannak, mint az Eiffel-torony, a Plitvicei-tavak, a Colosseum, a Notre-Dame vagy a Stonehenge – egy írországi börtönsziget vezeti már második éve.

A World Travel Awards idei versenyén a legnépszerűbb európai nevezetességnek ismét az írországi Spike szigeten épült börtönt választották, melyet sokszor az európai Alcatraznak is neveznek. A sziget, az ír partoktól délre, Cork városához közel található – írja a Turizmus.com.

A Spike szigeten a 6. században telepedtek le először szerzetesek, akik a 19. században elkezdték kibővíteni és megerősíteni kolostoruk falait. Később a kolsotor erőddé alakult és olyan brit fegyenceket hoztak ide, akiket a túlzsúfolt börtönök és az akkori gazdasági problémák miatt Ausztráliába kellett deportálni.

A börtön második évében több mint 2300 fegyenc várt itt elszállításra. Miután befejezték a fegyencek áttelepítését, a börtönt katonai központtá alakították. Csupán 2016-ban jött el az idő, hogy egy befektető ráleljen az egykori börtönre és egy 6 millió eurós átalakítással turisztikai látványosságot faragjon belőle.

A félelmetes múzeummá alakult börtönt egy általános nappali túra és egy éjszakai túra alkalmával látogathatjuk meg. Mindkét esetben hajóval érkezünk a szigetre, de míg az egyik túra egy múzeumlátogatásra emlékeztet bizarr elemekkel, addig az éjszakai séta alkalmával lenézhetünk „Írország poklába, amit csakis a kínzások miatt hoztak létre" – olvasható a sziget bemutatószövegében.

Bár az éjszakai túra rémséges és érdekes is egyben, a sziget területére nem csak az adrenalin és a horrorfilm függők érkeznek, hanem a történelem iránt érdeklődő iskolai csoportok is. A komplexum ugyanis a 6. századi kolostortól a hidegháború évein keresztül, mindenre kitérő múzeumot is magába foglal.