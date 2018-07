A horvát Vis sziget most a filmvásznon is visszaköszön

Horvátország bejáratánál már most is kígyóznak a kocsisorok, hát mi lesz még ezután, ha beindul a Mamma Mia! láz? Könnyen meglehet, hogy a magyarok eddigi kedvenc üdülőhelyét, a Vir szigetet is egy egészen új célpont váltja fel hamarosan, mégpedig a Mamma Mia! második részének a helyszíne, a csodás Vis sziget.

A színészek és rendezők 24 napot töltöttek el tavaly nyáron ezen az üdülőhelyen, és bevallották, munka közben gyakran megmártóztak a tengerben, valamint a helyi nevezetességeket is bejárták. Most újra visszatértek Horvátországba, a pulai filmfesztiválra, amelyen a Mamma Mia! premierjét mutatták be a napokban a nagyközönségnek. A rendezők és a színészek azt nyilatkozták az egyik horvát lapnak, hogy úgy érzik, mint ha hazatértek volna, hiszen a lenyűgöző horvát Vis szigeten otthon érzik magukat.

A horvátok büszkék rá, hogy a sziget ekkora népszerűségnek örvend a színészek körében is, és azt remélik, miután az emberek a mozikban is találkozhatnak a gyönyörű horvát tengerparttal, a sziget látogatottsága is tovább emelkedik. Amennyiben ez valóban így lesz, talán érdemes lesz fntolóra venniük, hogy az autózás helyett inkább naponta induló autóbuszokkal vagy vonatokkal induljon el nyaralni, így talán elkerülheti a tömeget és torlódást, ami a határátkelőhelyeken várna önökre.

A görögök kicsit nehezményezik, hogy a filmsiker új részét Horvátországban forgatták, az első részben ugyanis görög szigetek csodás képei köszöntek vissza a filmvászonról. A helyi polgármester ugyanakkor belátja, hogy a horvátoknál kedvezőbb adórendszer miatt vitték oda a produkciót. Amiatt sem aggódik, hogy az ABBA-rajongó turisták kevésbé fogják kedvelni szigetüket, ugyanis még mindig tömegek látogatják az eredeti film helyszíneit, évente 150-200 esküvőt tartanak ott - írja a 24.hu. Most ráadásul egy hajóúttal is előrukkoltak a Mamma Mia! lázban égő turistáknak. A Star Clippers vitorlástársaság az eredeti film tízéves évfordulójára jelentette be a tematikus túrát, melyet 2019-ben, több időpontban indítanak.