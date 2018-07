Másfél év után újra járható Kalifornia tengerparti panorámaútja

Mint tavaly megírtuk, hatalmas földcsuszamlás miatt vált járhatatlanná Kalifornia híres tengerparti panorámaútja, a Highway 1. A helyiek hosszú időn át gyalog, egy túraösvényen tudták csak megközelíteni otthonaikat.

A Cambria és Carmel közötti szakasz összesen másfél évig volt lezárva, ám most a kijelölt időpont előtt két hónappal sikerült újra megnyitni – írja a Travel and Leisure. Csupán kis szakasza ez annak a panorámaútnak, mely az államnak szinte teljes hosszában fut a Csendes-óceán mentén. A kritikus földcsuszamlásra 2017 májusában került sor, amikor is néhány száz méteren át járhatatlanná vált az út. A kár jóval nagyobb volt, mint amire számítani lehetett.

A lezárás Kalifornia egyik népszerű látványosságát, a Hearst kastélyt is érintette, mely most speciális, új túrákkal készül a látogatók várható rohamára. A sokak bakancslistáján szereplő Highway 1 pedig immár teljes hosszában üzemel.