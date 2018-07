Ezek a görög strandok Európa legszebbjei az amerikaiak szerint

A New York-i Travel+Leisure online utazási és életmód magazin készített egy szavazást az olvasóinak, amelyben arról dönthettek, szerintük melyik a legszebb tíz strand Európában. Az eredményekből kiderült, hogy az amerikaiak a magyarokhoz hasonóan imádják a görög tengerpartokat, ugyanis a tízből hat kedvencük Görögországban található. Mutatjuk melyek ezek.

A legjobb helyen az Égei-tenger közepén fekvő Párosz sziget végzett, amely azért is különleges, mert márvány az alapkövezete. De az amerikaiak nem csak ezért találják gyönyörűnek. Kristálytiszta vizével, zöldellő szőlőlugasaival, narancs és gránátalma fáival ez a sziget egy valóságos földi paradicsop. Ezen a helyen ókori romokat és izgalmas márványbányákat is találnak a turisták.

A második görög kedvenc Szantoríni, amely látványos szépsége és élénk éjszakai élete miatt került Euróba legszebbjei közé, de sorolták már a világ 7 csodádja közé is, hiszen a sziget egy nagy erejű vulkanikus robbanás maradványa.

Krétát, Görögország legnagyobb szigetét is örömmel látogatják a New York-i lap olvasói. Szépsége mellett kedvelik az itt kínált helyi ételeket is.

Európa legszebb strandjai közé sorolták Míloszt, azaz becenevén a színek szigetét. A vulkanikus eredetű sziget, színes sziklafoltjait még nem árasztották el a turisták, ezért nyugalmával és természeti adottságaival az ameriakaiak egyik kedvelt célpontja.

Míkonosz főleg a fiatalok körében népszerű, ugyanis itt olyan mozgalmas az éjszakai élet, hogy hétköznaponként is nyugodtan partizhatnak egy jót. A remek hangulatkoz gyakran az is hozzájárul, hogy a görögök ingyen osztogatják a helyi nemzeti italt, az ánizs pálinkát vagy helyi nevén úzót. A szigeten azonban nappal sem unatkozik senki, hiszen rengeteg a látnivaló.

Az amerikaiak listájáról a magyarok körében is közkedvelt Korfu sem maradhatott le. Keskeny, macskaköves utcáival, ókori épületeivel, lenyűgöző tengerpartjaival és a vízből kimagasló sziklafalaival idén is Európa legszebbjei közé sorolják.